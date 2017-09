Mener AP har gitt etter for press

Bygningsrådet i Trondheim bestemte i dag at områdeplanen for Overvik må utsettes. Miljøpartiet De Grønne har sagt at de bryter med Arbeiderpartiet om ikke utbyggingen blir utsatt. AP snudde i saken i dag, og Frp beskyldte AP for å ha gitt etter for press.