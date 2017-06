Meling vil bli viktig brikke under Lagerbäck

22-åringen kan få sin A-landslagsdebut i en av kampene mot Tsjekkia og Sverige.

– Får jeg landslagsdebuten, så kommer det til å bli et stort øyeblikk. Da skal jeg bare nyte det, sier rogalendingen smilende til NTB.

Hårete mål

– Dette er noe jeg har drømt om siden jeg var liten gutt. Håpet er å få være med og bidra. Målet er etter hvert å bli en viktig brikke, en spiller som blir kalt inn hver gang, sier Meling, som ikke har tatt en prat med Lagerbäck om ambisjoner og utvikling riktig ennå.

– Vi har ikke kommet så langt, sier RBK-spilleren.

Riise-inspirert

Meling lar seg inspirere av en tidligere norsk backprofil.

– Etter at jeg begynte å spille venstreback, hadde jeg et lite øye på hvordan John Arne Riise gjorde det. Det er det ingen tvil om. Kunne jeg fått til noe som er i nærheten av det han har klart, så vil jeg være relativt fornøyd, sier han igjen med et bredt smil.

Lars Lagerbäck er norsk landslagstrener. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Han ser fram til å komme i gang med resten av landslagsspillerne.

– Det er klart, dette er en utviklingsarena. Det gir meg muligheten til å teste meg opp mot topp internasjonal motstand. Jeg får trene sammen med de beste i landet. Helt nydelig, konstaterer den tidligere Middlesbrough-, Viking- og Stabæk-spilleren.

Han er greit fornøyd med hvordan det har gått i Rosenborg etter overgangen fra bæringene.

Formen på vei

– Det ble en litt krampaktig start, men nå har jeg begynt å komme i form. Det skal nok bli bedre og bedre framover, tror han.

– Hvilke betraktninger gjør du deg rundt din nye fotballhverdag i Rosenborg, med den vinnerkulturen som ligger i veggene der?

– Det handler først og fremst om forventningene fra omgivelsene rundt klubben. Alt annet enn å vinne 3–0 og 4–0 er uakseptabelt. Det er noe du vokser på og tar med deg, mener Meling.

Nå håper han altså på å få sine første minutter med flagget på brystet.

– Kampene mot Tsjekkia og Sverige blir spennende. Jeg har ikke satt meg veldig inn i motstanderlagene ennå, men det skal nok bli noen gode kamper. Forhåpentligvis klarer vi å levere underholdning, sier Rosenborg-backen.