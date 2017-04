Melding om steinras

Politiet har fått melding om det som antas å være et steinras vest for Vangslia i Oppdal skisenter. Det opplyser operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NRK. – Melder har ikke sett noe, men det hørtes ut som et steinras. Vi avventer til det lysner med å få undersøkt nærmere, sier Tiller.