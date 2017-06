Medieklondike etter gullklondike

– Det er jo helt fryktelig, for jeg vil jo egentlig være i fred her, sier gullgraver Arne Sevaldsen som nå opplever et medierush uten like.

Mange vil fortelle historien om det største norske gullklump-funnet noen gang, gjort på onsdag denne uka i elva Gisna i Rennebu i Sør-Trøndelag.

– Det er fryktelig mye aviser og media som tar kontakt og de vil jo alle ha bilde, sier Sevaldsen som også er kontaktet av utenlandske medier.

– Det er dårlig dekning her, så da må jeg springe opp på en topp. Og det går jo ti minutter å få sendt et bilde. Men det er jo morsomt da, sier den lykkelige gullgraveren som har opplevd å få sin store drøm oppfylt.

I ekstase

– Dette er den første jeg fant, sier Sevaldsen og tar frem en liten avlang gullklump på 1,6 gram.

– Det har vært dømmen min, å finne den første nuggeten. Jeg ble sinnsykt glad. Så på onsdag dukket denne opp, sier han og et dunk høres i bordplanken i det han tar frem en ny gullklump.

Gullklumpen på 19,5 gram er den største som er funnet i Norge noen gang. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Den er 19,5 gram. Jeg greide ikke tenke, urmennesket kom ut. Jeg ropte til jeg hadde vondt i halsen, hoppet rundt og var helt i ekstase.

Har rettighetene

Egentlig jobber gullgraveren som miljøterapeut utenfor Bergen, men hver sommer tar han fri en måned for å lete etter gull. Sammen med 10-12 kompiser har de fått rettighetene til å lete i et område av Gisna. Det betyr at det ikke er fritt fram for andre som får gullfeber.

– Vi har måttet vise bort mange. Men vi har henvist dem til et område lenger ned.

– Så andre kan ikke grave her?

– Nei, det kan de ikke. Da må de i tilfelle jobbe for meg!

Jakter gullåra

Gullgravinga skjer i samarbeid med Norges geologiske undersøkelser. Målet er å finne en gullåre som de kan selge eller utvinne sjøl.

– Vi jobber sammen med geologer fra NGU, så vi har testgraving med gravemaskin og tar prøver som sendes inn til analyser. Så får vi se hva det blir til slutt. Om det blir drift her, sier Arne Sevaldsen.

– Det største jeg har opplevd er å få to barn. Jeg tror kanskje dette i hvertfall er en fjerde plass. Jeg må kanskje ta med samboeren min og, over der.