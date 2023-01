Fikk varsel om magre griser i høst – to måneder senere fant de 200 døde dyr

Det var Mattilsynes folk ved slakteriet som i november varsla om at det var levert tynne dyr som hadde tendens til sykdom.

– Dette fulgte vi opp med bonden på telefon. Vi hadde en god avtale om at han skulle ta kontakt med sin faste veterinær for å ha oppfølging på besetningen, sier regiondirektør Steinar Westerbergi Mattilsynet.

Men gårdbrukeren hadde ikke rydda opp og forrige uke fikk Mattilsynet en ny bekymringsmelding. Mandag rykka de ut til gården sammen med politiet og fant over 200 døde griser.

76 griser var fortsatt i live, men var i så dårlig forfatning at de måtte avlives. Westerberg opplyser at det ikke hadde noen grunn til ikke å stole på bonden etter varslet i november. Han beskriver samtalen med bonden den gang som troverdig og god.

– Ut fra den historikken vi har med bonden fra før så hadde vi ingen identifikasjoner på at noe skulle være galt, sier regiondirektøren.

Det er sterke inntrykk som møter de som i dag skal fjerne de døde dyrene, sier regiondirektør i Mattilsynet Steinar Westerberg. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Han forteller også at de i løpet av 2021 hadde uanmeldt tilsyn ved gården. Den gang var alt i orden med dyreholdet.

Gårdbrukeren er sikta for brudd på dyrevelferdsloven og har i avhør erkjent skyld. Det er et alvorlig brudd på loven, ifølge politiadvokat Amund Sand.

– Det vi har sett i denne saken er det vi vil beskrive som en omfattende svikt og strafferamma for hendelsen slik den framstår i dag er fengsel i inntil tre år, sier Sand.

Et viktig spørsmål for politiet er å finne ut hvor lenge dyrene ikke har fått mat og stell. Det har de ikke klart for seg ennå, men Sand mener det har pågått helt siden seint i fjor høst.

I dag starta arbeidet med å fjerne de døde dyrene fra gården. Her deltar både Sivilforsvaret, brannvesenet, folk fra kommunen, politiet og Mattilsynet. Det en vanskelig og tidkrevende jobb, ifølge Westerberg.

– Det er snakk om mange dyr og det et manuelt arbeid. Det er også sterke inntrykk som møter de som skal gjøre jobben, sier Westerberg.

Mattilsynet har ikke eksakt tall på antall døde dyr i fjøset, men det er mellom to- og tre hundre. Grisene skal nå fraktes til et godkjent destrueringsanlegg på Østlandet.