Tirsdag morgen våknet innbyggerne i Soknedal i Trøndelag til en kald overraskelse.

Gradestokken viste 1,8 grader i natt og dermed måtte sokndaling Eva Trøen skrape is fra frontruta på bilen. Midt på sensommeren.

– Jeg lurte på om jeg drømte. Jeg ble oppgitt og lettere sjokkert, sier hun.

Det er ikke bare sokndalingene som fikk en kjølig start på dagen. I Røros har temperaturen vært nede på null grader i natt.

- Vi har en uvanlig kald start på august, sier Ketil Tunheim, forsker ved klimatjenesteavdelingen til Meteorologisk institutt.

Langt unna normaltemperatur

Flere steder i landet har hatt minusgrader i natt.

Dersom vi ser bort fra fjellområdene, der det ikke er unormalt med minusgrader på nattetid, skiller Innlandet seg ut i natt.

På Tynset ble det målt 0,8 minusgrader i natt, og på Rena flyplass ble det målt -0,1 grader.

De to første dagene i august ligger langt unna det som er normal temperatur for hele august, sier Tunheim. Mye tyder likevel på at det kommer til å bli varmere utover måneden, ifølge forskeren.

– Statistikken ser slik ut, sier han.

Kald juli

Tunheim sier juli måned har vært en kald måned i hele landet. Det er flere værstasjoner som har hatt temperaturer under normalen, enn de som har hatt over.

– Det er bare Finnmark som har hatt det unormalt varmt, sier forskeren.

I tillegg til kulde har det også vært en våt måned. Noen stasjoner i Finnmark har målt tre ganger så høy nedbørsmengde som normalt. Trøndelag har hatt fem prosent mer nedbør enn en normal sommer og en gjennomsnittstemperatur på 1,3 grader lavere enn normalt.

– Det høres kanskje lite ut, men det var noen dager med gode temperaturer som veide opp og trakk opp snittet, sier Tunheim.

Sendt ut flere farevarsel

Juli måned har også vært preget av store kontraster. I tillegg til kulde og våthet, har det også vært unormalt varmt og tørt.

Denne uken er det sendt ut gult farevarsel for flere stedet i landet.

Flomfare for deler av Vestlandet

Jord- og flomskredfare for deler av Sør-Norge

Styrtregn for deler av Vestlandet og Møre og Romsdal

Øst- og Sørlandet får godværet fremover

Selv om natt til tirsdag har vært preget av lave temperaturer flere steder, behøver vi ikke å forvente en kald august. Det sier Unni Nilssen, statsmeteorolog i Meteorologisk institutt.

De av oss som bor langs kysten, mellom Lista og Nordkapp, trenger likevel ikke å juble for høyt for været fremover.

– Været her vil være preget av en del lavtrykksaktiviteter, sier Nilssen.

Dette vil resultere i kraftige regnbyger og vind flere steder langs kysten i en tid fremover. Det kan likevel bli en og annen finværsdag, sier statsmeteorologen.

Det er østlandet og sørlandet som nok en gang vil stikke av med godværet fremover.

– Her blir det tørt og fint og over tjue grader, sier Nilssen.