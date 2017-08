– Det regnet noe enormt, jeg har aldri opplevd sånn nedbør tidligere, sier Jan Arne Dretvik.

Sammen med familien skulle Dretvik overnatte i campingvogna de har stående i Pevika i Råkvåg i Rissa. Utpå kvelden tiltok regnværet noe voldsomt.

– Jeg skjønte det ble mye nedbør, og flytta bilen opp fra parkeringsplassen, sier Dretvik.

Men å flytte bilen var ikke nok.

Evakuerte inn til naboene

– Etter hvert regnet det så voldsomt at veien ved campingvogna ble vaska bort. Det er to-tre meter dype hull i veien etter vannmassene og det var fare for at campingvogna for så vi måtte evakuere, sier Dretvik.

De tok inn på nabogården og sov der i natt.

Dype furer etter vannets jobb i Råkvåg i Rissa i natt. Foto: Jan Arne Dretvik

– Vi overnattet på gården hos grunneieren. Det gikk bra. Vi skjønte at vi måtte få hjelp av gravemaskin for å berge veien, og fikk heldigvis rekvirert det i natt, sier Dretvik.

Berget av gravemaskin

Nedbøren hadde flyttet på store steiner som landet i en bekk som går like ved campingvogna.

– Steinene gjorde at bekken skiftet løp og gikk over veien i stedet. Ved hjelp av gravemaskinen fikk vi flyttet på steinene og ledet bekken tilbake, ellers kunne det gått skikkelig galt, sier Dretvik.

Ikke mye igjen av dekket på veien i Pevika i Råkvåg etter styrtregnet i natt. Foto: Jan Arne Dretvik

Kablene oppe i dagen

– Det meste av regnet avtok i totida i natt, sier Dretvik.

Nå ligger kabler godt synlig i veikanten etter at vannet har vasket bort det meste av grusen.

I tillegg er en del kjøretøy innesperret.

– Jeg flytta bilen heldigvis, men tre – fire andre biler og en bobil kommer seg ikke frem før veien er reparert. Det vil nok ta noen dager, sier Dretvik.

I morgentimene var det tydelig å se hvor mye jord og sand vannet hadde tatt med seg. Disse nedgravde kablene skal egentlig være utilgjengelige for folk flest. Foto: Jan Arne Dretvik

Verst i Åfjord

Det var meldt mye nedbør i går og i natt men det var vanskelig å forutse akkurat hvor det kraftigste regnet skulle treffe. Mye kom ned over Rissa og Fosen.

Ifølge meteorologen på Ørlandet har det regnet mere i Åfjord enn i Bergen siste 24 timer.

Ved Momyr målestasjon i Åfjord er det målt 65,9 mm nedbør fra klokka 0800 lørdag til 0800 søndag.

– Det er ganske mye, sier meteorolog hos Meterologisk institutt på Ørland, Elin Tronvold.

Ellers har Sør-Trøndelag hatt mest nedbør i landet siste døgn, med Nord-Trøndelag på andreplass.