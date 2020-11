Måtte avslutte 20 fester

I natt har politiet i Trøndelag hatt et tjuetalls henvendelser om feststøy fra private adresser rundt om i Trøndelag, i all hovedsak sentrumsnært i Trondheim. Politiet har sendt patrulje og avsluttet fester der de har hatt kapasitet og patruljen har vurdert det som riktig. Det skriver politiet på Twitter. Ingen av festene er anmeldt for brudd på smittevernet.