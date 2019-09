Matsvindelsaken på Storlien: Svensk påtalemyndighet vil ta ut tiltale

– Det kommer til å bli tiltale i denne saken, jeg kan ikke tenke meg annet, sier kammaråklagare hos Åklagarmyndigheten i Sverige, Catharina Kjelsson.

Eierne av Storlien Handel risikerer foretaksbot mot foretaket, men også fengselsstraff selv.

De etterforskes for brudd på livsmedelslagen i Sverige.

I intervju med NRK før helga uttalte de to eierne Bassem Abdel-Ghani og Bassima Sikiawi at de føler de er utsatt for en heksejakt av blant annet Åre kommune, og at de er uskyldige.

Åklagarmyndigheten er av en helt annen oppfatning.

– Dette er en svært alvorlig sak. De har merket om kjøtt til å være en annen type enn hva det egentlig er, de har solgt umerkede matvarer noe som kan være farlig for allergikere, og de har solgt ti år gamle matvarer. Vi ser svært alvorlig på denne saken, sier Kjelsson.

Slik så det ut i en lastebil butikken brukte til å frakte matvarer. De anklages for feilaktig håndtering av matvarer. Foto: Åre kommune

– Flere av matvarene som kommer til oss har merkelapper som ligger ved varene i eskene og vi må klistre dem på for hånd. Blant annet for å få innholdsdeklarasjon på riktig språk. I tillegg kan en del merkelapper også bli sendt oss på mail. De må vi også sette på for hånd. Vi har merket riktig, sier Bassem Abdel-Ghani.

Politiet etterforsker fremdeles saken, og er like ved en konklusjon, opplyste svensk politi til NRK fredag.

Sjeldent stort omfang

I midten av september gikk politiet, tollvesenet og skatteetaten og Åre kommune sammen om en grundig gjennomgang av Storlien Handel AB.

Dette endte med at butikken på svenskegrensa ble stengt med umiddelbar virkning.

En matbutikk på Storlien er mistenkt for matsvindel. Du trenger javascript for å se video. En matbutikk på Storlien er mistenkt for matsvindel.

– Dette er helt eksepsjonelt. Vi har aldri før vært vitne til noe slikt i vår kommune, uttalte miljøsjef i Åre kommune, Daniel Fackel til SVT.

Butikken ligger vel én og en halv times kjøring fra Trondheim. Den har stadig blitt mer populær blant nordmenn – mye på grunn av utvalget av varer.

I granskingen har svenske myndigheter fått hjelp fra det norske Mattilsynet.

Sier de har gode bevis

Åklagarmyndigheten mener omfanget av denne saken er sjeldent.

– Det er ikke vanlig at vi får en slik type sak av et så stort omfang som denne, sier Kjelsson.

Hun mener de har gode bevis.

– Det er gjort beslag i både matvarer og dyrekropper, i tillegg til dokumentbeslag, sier Kjelsson.

Ifølge SVT skal det også ha blitt beslaglagt store mengder tobakk, som man mistenker er merket om.

Rydder butikken

Butikken er nå stengt fram til 14. oktober. Hvis den skal kunne gjenåpne, må alt av rutiner være på plass. Myndighetene skal overvåke transporten av varer til destruering.

Etter at NRK omtalte saken fredag har det kommet inn tips om at Storlien Handel fremdeles får inn matvarer, og at virksomheten ikke er satt på vent.

Dette bildet er tatt i helga av varer foran Storlien Handel. Eieren tilbakeviser at dette er nye varer. Butikken er stengt fram til 14. oktober. Foto: Tipser

– Vi rydder butikken og klargjøre til gjenåpningen om to uker. Vi henter varer fra bak lageret og merker varene. Dette er internt arbeid, ikke mer enn det. Butikken er stengt nå og vi gjør ingen forretninger, sier Abdel-Ghani Bassem.

Abdel-Ghani og Bassima Sikiawi har varslet at de kommer til å kreve fem millioner kroner i erstatning fra Åre kommune for hver uke de må holde stengt.