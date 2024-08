Hva leser du her? – Synes det var litt «shit»

Få ting er så engasjerende som når dagligvarebutikkene setter ut nyheter i hyllene.

Og disse kan engasjere på flere måter. Er du særlig fra Midt-Norge og nordover er kanskje kombinasjonen på en av årets lanseringer ekstra artig.

I vår lanserte Rema 1000 nyheter på smaksfronten – såkalte smakskit – i deres egen R-serie.

Den trønderske kjedens smakskit skal gi asiatiske retter på 1-2-3, men ordet kan leses på flere måter.

Det har skapt reaksjoner i sosiale medier.

– Den synes jeg var litt på kanten. Å bruke kit på det, det synes jeg var litt «shit», sier dagligvareekspert Odd Gisholt.

Smaks-kit eller smak-skit?

Ikke bare sluttsummen som teller

Gisholt mener dette med språk er noe de profesjonelle kommunikatørene i dag er veldig oppmerksomme på.

Foto: William Jobling / NRK

– Nei, jeg tror dette bare vil komme mer og mer. Mange nye uttrykk dukker opp, 'crazy' er et sånt uttrykk som Rema 1000 kjører på med, hvor de har 'crazy'-tilbud i butikkene.

Men hvorfor engelsk? For å være hippe og freshe som de unge, mener dagligvareeksperten.

– Ungdommen i dag er jo veldig engelskspråklig orientert. Det norske språket forsvinner mer og mer, og jeg som voksen må si at jeg merker at unge bruker ord og uttrykk – som ikke jeg kjente til i min ungdom i hvert fall, sier han.

– Har en viktig rolle

Det enkle er ofte det beste, sies det på Rema. Og å kombinere norsk og engelsk kan virke litt vel enkelt, vil noen si.

– En del nyere ord fra engelsk er jo slett ikke forstått av alle. Så vi mener jo at dette er uheldig, både at det er ei blanding som i dette tilfellet blir særs komisk, sier avdelingsdirektør Daniel Gusfre Ims i Språkrådet.

Han peker på at det både kan handle om irritasjonsmoment og forståelsesmoment når man ikke forstår ordene.

Ims mener at butikkene har en viktig rolle i å formidle et godt og forståelig språk. Personlig ville han heller brukt ord som «sett» eller «pakke».

– Er det litt The Julekalender over sånt?

– Ja, akkurat ordet 'kit' er jo et av de jeg sjøl reagerer på sånn generelt, fordi det som regel er veldig greit å bruke et annet norsk ord i stedet. Som da er en merkelig blanding, når en heller ikke har sett den underlige effekten denne blandinga får, sier Ims.

Rema: Ikke noe vi har tenkt på

– Vi må ærlig innrømme at dette ikke er noe vi har tenkt på, men vi humret litt i barten selv når vi mottok denne henvendelsen, sier salgs- og markedsdirektør Pia Mellbye i Rema 1000.

Pia Mellbye i Rema 1000 sier dagligvarekjeden ikke har fått mange reaksjoner på produktnavnet. Foto: Rema 1000

– Vi tar alltid vurderinger på hvordan vi kan formidle informasjon på en lettfattelig måte som alle våre ulike kunder enkelt kan forstå. På engelsk så vil dette produktet bli omtalt som et «cooking scratch kit», noe som kanskje ikke er like lett for våre kunder å forstå og derfor omdøpte vi det til «smakskit».

– Ordet «kit» tror vi er et godt innarbeidet ord som også blir brukt i for eksempel «taco dinner kit» som du har kunnet finne i de fleste butikker i en årrekke, sier Mellbye.