Mathallen i Trondheim legges ned

I løpet av denne uken starter avviklingen av mathallen Trondheim. Det skriver Adresseavisen.

Ifølge styrelederen er årsaken til nedleggelsen at folk ikke legger igjen nok penger til at de kan drive videre.

– Forbrukerne i Trondheim setter stor pris på mathall på fredag og lørdag, men ikke ellers i uka. Ferskvarer ser dessverre ikke forskjell på ukedagene, sier styreleder, Tor Jarle Warø, til Adresseavisen.

Bunnpris overtar

Nå skal Bunnpris ta over butikkdriften og restauranten skal trolig overføres som en del av restauranten Emilies Eld som ligger vegg i vegg.

Ifølge Warø ser de ikke lønnsomhet før i 2020 slik som mathallen drives nå. Det blir for store investeringer for eierne å ta.

Stort underskudd

Mathall Trondheim eies likt av AS Bøndernes Hus, Oi! Trøndersk mat og drikke AS og Moxto Holding AS hvor daglig leder Anne Morkemo eier halvparten av aksjene.

2015 endte med 3,38 millioner i underskudd for mathallen, med en omsetning på drøyt ni millioner kroner fra juli til nyttår det året.

Foreløpig resultat for 2016 viser også underskudd. Det som er avgjørende er altså at lønnsomheten ser ut til å ligge for langt unna i tid, ifølge Warø.