En uke igjen til Maskorama – spekulasjonene svirrer

Torsdag ble det offentlig hvilke karakterer og figurer du får se i sesong 2 av Maskorama.

Blant årets nykommere finner vi en nisse, en havfrue og et snømonster.

Til tross for at sirkuset ikke har premiere i NRK TV før neste uke, er diskusjonen allerede i full gang i sosiale medier.

Hvem er det som skjuler seg bak den masken? Er det en artist? En idrettsutøver? Eller kanskje et avgått regjeringsmedlem?

Håper på prinsessen

– Det ville vært veldig kult om prinsesse Märtha Louise er blant deltakerne i år, sier Øyvind Holter-Nilsen.

Han ble som mange andre stor fan av programmet i fjor, og startet en Maskorama diskusjonsgruppe på Facebook, sånn midtveis ut i sesongen.

Nå synes han det er veldig spennende at det kommer en ny sesong av suksessprogrammet.

– Jeg gleder meg til å gjette, følge spekulasjonene og forhåpentligvis bli veldig overrasket i år, sier han.

Hans favorittdeltaker i Maskorama ville vært prinsesse Märtha Louise, slik programmets dommer, Jan Thomas, trodde i fjor.

STOR FAN: – Jeg har på følelsen at NRK har noen skikkelige go'biter på lur, sier Øyvind Holter-Nilsen. Han håper på å bli overrasket og følger ivrig med på spekulasjonene på sosiale medier. Foto: Christine Vatnøy

– Kanskje Erna Solberg er nissen?

Øyvind Holter-Nilsen tror nissen kan være Erna Solberg.

– Da jeg så nissen, var Erna det første som falt meg inn. Hun er jo for øvrig en dame som fremstår som en person som tar seg selv lite høytidelig og byr på seg selv. Slik sett er det jo match, sier han.

ERNA SOLBERG?: – Siden hun ikke er statsminister lenger, har hun jo tid til å være med på Maskorama, sier Øyvind Holter-Nilsen. Foto: Fredrik Arff / Fremantle

Mange tror Skarstein er havfruen

Gullvinneren fra Paralympics, Birgit Skarstein, blir av mange tippet som kjendisen inne i havfruen.

Selv holder roeren fra Levanger kortene tett til brystet.

– Jeg elsker havfruekostymet og synes det er så gøy at NRK og Maskorama leker med mangfold. Jeg gleder meg til å følge Maskorama gjennom høsten, skriver en hemmelighetsfull Birgit Skarstein på SMS til NRK.

Hun skriver også at det blir spennende å se hvem som gjemmer seg bak maskene.

ALLSIDIG: Birgit Skarstein har imponert på mange arenaer. Her fra Skal vi danse i 2020 på TV 2. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Pirrer nysgjerrigheten vår

Og mysteriene engasjerer, fordi hjernen vår liker mysterier og hemmeligheter. Det sier Vidar Hansen. Han er kjent som mentalist og foredragsholder om kroppsspråk.

– Akkurat som det er tilfredsstillende å finne den manglende biten i et puslespill, så opplever vi det samme med å finne frem til sannheten i det vi forsøker å finne ut av.

I Maskorama skjuler kostymet personen som er inni og med det også gjør kroppsspråket vanskeligere å tyde. Hansen mener kroppsspråket nesten kan sammenliknes med et fingeravtrykk.

MENTALIST: Vidar Hansen er mentalist og foredragsholder om kroppsspråk. Foto: Svein Finneide

– Problemet med å gjenkjenne kroppsspråket når en har på seg fullt kostyme er det åpenbare, at kroppen og ansiktet er skjult. I tillegg kan kostymene være tunge og lite komfortabel å ha på. Dette kan bidra til et unormalt kroppsspråk, noe som gjør det vanskelig å avsløre hvem som er inne i kostymet.

– Og kjendisene er også klar over at de bør unngå å avsløre seg selv med gjenkjennbare tegn i kroppsspråket. Dermed kan de gjøre unormale bevegelser og forandre stemmen for å deg som seer.

Hvordan avslører du de bak kostymet?

Vidar Hansen har flere tips til deg som nå skal tippe hvem som er bak de ulike kostymene. Hans beste tips er å kombinere stemme og kroppsspråk og prøve å lese dette.

– Det er vanskelig å skjule kroppsspråket over tid uten å avsløre seg selv, så det gjelder å finne øyeblikkene vedkommende «glemmer» seg.

Han klarte blant annet å avsløre vikingen i den engelske utgaven av Maskorama. Her gjennomskuet han karakteren gjennom den karakteristiske vibrasjonen i stemmen til vikingen og hendene som av og til forsøkte å gripe etter noe.

– Morten Harket holder nesten alltid på mikrofonen under konsert, og jeg la spesielt merke til hvordan Vikingen trampet takten med høyrefoten på slutten av sangen «Crazy» med Seal. Dette var helt likt måten Morten Harket gjør under vanlige konserter, sier Hansen.

Dermed var han helt sikker på at det var Morten Harket som befant seg under kostymet, noe som viste seg å stemme.