Maskerte personer med motorsag stjal fra butikk – sånn endte det

Politiet fikk melding om at noen prøvde å stjele alkohol fra en butikk i Klæbu utafor Trondheim rundt klokka halv åtte fredag morgen.

– Det som var litt spesielt var at de to tyvene hadde med seg ei motorsag inn i butikken, sier operasjonsleder Øystein Volden i politiet.

Han forteller at det er usikkert om tyvene trua med motorsaga.

Prøvde å stjele bil

Kort tid etter det første varselet fikk politiet ei ny melding fra området om at to personer kom kjørende i en bil til et hus og forsøkte å ta en annen bil som sto der.

– Der blir det en konfrontasjon mellom bileier og de to, hvor bileier blir utsatt for vold.

Operasjonslederen veit ikke hvilke skader den personen fikk, men sier at han klarte å hindre at bilen blei stjålet.

Foto: Emilie Henie Sørsdal

Punkterte

– Noen minutter etter det får vi en observasjon av kjøretøyet i et næringsområde mot Vassfjellet.

Ei politipatrulje forsøkte å stoppe bilen, og la ut ei spikermatte. Det gjorde at bilen punkterte på et eller flere hjul. Til slutt endte politijakta på en skogsbilvei.

– Der har vi pågrepet to personer som er kjørt til arresten, sier Volden.

Nå driver politiet med etterforskning av saken.

Coop Midt-Norge sier til adressa.no at ingen av de ansatte blei skada i ranet, og at de har det bra.