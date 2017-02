Martinsen scoret i NHL

Med et stormløp fra egen forsvarssone sørget Andreas Martinsen fra Trondheim for å hjelpe Colorado Avalanche til hjemmeseier 4–0 over Montreal Canadiens i NHL tirsdag. Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.