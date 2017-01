Marihuana-røykende naturelsker tatt på fersken på kirketaket

Den katolske kirken i Trondheim er glad for å få besøk, men i det siste har de oppdaget visitter av det mer mistenkelige slaget.

Et overvåkningskamera har fanget opp personer luskende rundt ved et stillas utenfor kirka. Så har de vært borte, før de har dukket igjen opp ved elvebredden til Nidelva.

Per Albert Vold ved stillaset marihuana-røykerne har måttet klatre opp for å få nyte utsikten fra kirketaket. Foto: Kari Sørbø / NRK

Oppdaget person som fyrte opp «joint»

Tidligere denne uka ble imidlertid mysteriet oppløst. Det viser seg nemlig at kirketaket er et yndet sted for folk som liker å ta seg en blås av det ulovlige slaget.

– Jeg fikk beskjed fra en som var i kirka den kvelden om at han hadde oppdaget aktivitet på kameraet igjen. Jeg kastet meg rundt, og da vi kom på taket, så vi en person som holdt på å tenne opp en «joint». Det var marihuana i den, sier den unge mannen, som ønsker å være anonym.

Flott utsikt

Han ringte politiet, og ventet sammen med den marihuana-glade mannen til lovens lange arm kom til stedet.

– Han skjønte at han hadde gjort noe galt og forsikret meg om at han ikke skulle stikke av.

NRK-journalist Kari Sørbø viser at det ikke er bare-bare å komme seg opp på taket. Foto: Per Albert Vold

– Han fortalte at han synes utsikten er så flott fra kirketaket. Han hadde vært oppå der fire ganger tidligere, sier den heltemodige, unge mannen som fikk satt en stopper for marihuanarøykingen.

Det er ikke gjort på én, to, tre å komme seg opp på taket. Først må man klatre opp et stillas, før en må kravle seg videre opp ei takrenne.

– Det er krevende å komme seg opp den siste delen. Det er sikkert 2,5 meter ned her, sier mannen.

Hvitvin til sommeren?

Økonom Per Albert Vold ved kirka synes kirketaket er et merkelig sted å klatre opp til for å røyke.

– Nå ble det heldigvis oppdaget, og forhåpentligvis blir det satt en stopper for det, sier han.

– Men det er jo utrolig flott her, hva med å servere tørr hvitvin oppå her når sommeren kommer?

– Vi har et tak som ligger litt lavere, der kan vi kanskje starte en liten utekafé med litt hvitvin. For det er jo den beste tomta i byen, humrer Vold.