Maren fant kjemien på jobb

– Vi jobber sammen og kjente hverandre fra før, bare ikke på den måten. Det anbefales å være nyforelsket altså, for det føles veldig bra, sier Rogstad lurt.

I etterkant av produksjonen uttalte Rogstad at hun hadde møtt en fantastisk mann, men at sivilstatusen hennes ikke hadde endret seg. I dag er de blitt kjærester, og hun kan fortelle at hun i jakten på kjærligheten har tatt i bruk lærdom fra serien.

– Jeg har ikke luktet på urinen hans liksom, og det har ikke vært så mye brøling, men jeg har definitivt lært meg til å tenke litt mer på hva som passer og ikke bare hva som føles fint der og da.

Angrer ikke

Maren Ringnes Rogstad valgte til slutt Olaf Kvendbø i finalen av 'Når kjemien stemmer'. Her avbildet på turen til Svalbard etter finalen. Foto: Maren Ringnes Rogstad

29. september 2016 gikk siste episode av «Når kjemien stemmer» av stabelen, og Rogstad valgte å dra til Svalbard med han høye, mørke og kjekke fremfor å følge vitenskapen. Det ble ikke noe kjærlighet mellom de to, men hun angrer ikke på valget den dag i dag.

– Jeg har tenkt mye på det, for jeg gikk jo inn med en innstilling om å sette vitenskapen først, men så gjorde jeg ikke det likevel. Samtidig så virket det så naturlig akkurat da, så jeg hadde sikkert gjort det samme igjen, forteller hun.

Trenger folk til ny sesong

NRK skal i gang med ny sesong av «Når kjemien stemmer», og søker etter single mellom 24 og 35 år på jakt etter kjæreste. Prosjektleder Sissel Wik holder kortene tett til brystet, men avslører at ny sesong skal spilles inn i Trøndelag i månedsskiftet mars-april.

– Mange har spekulert i om det er hunnene som skal jakte hannen i denne sesongen, men det er det ikke. I den dyriske verden er det hannen som skal vise seg frem for hunnen, og derfor er det veldig naturlig at vi gjør det slik i neste sesong også, forklarer hun.

«Go with the flow»

Alle deltakerne er ikke på plass ennå, så Maren Ringnes Rogstad anbefaler folk å søke for å få en opplevelse for livet.

Rogstad fikk virkelig testet komfortsonen da hun skulle lukte på mennene. Foto: Leif Arild Eriksen / NRK

– Det er veldig viktig å være åpen for alt og ikke begrense seg selv. «Go with the flow», det er da det blir morsomt.

Serien har sesongpremiere på NRK til høsten, og hvis du er klar for et dyrisk eventyr på jakt etter din utkårede kan du legge igjen en søknad her.

– Jeg gleder meg veldig. Det er ikke mye jeg ser på TV, men akkurat dette må jeg se, sier Rogstad.