Maratonvinner i Trondheim: – Nå skal jeg drikke meg full og flytte til Tynset!

– Det var helt sykt. Jeg har aldri løpt så bra før, sier en glad Solveig Faleide Guldberg til NRK.

Hun var raskeste kvinne på helmaraton med tida 3:08:47.

Etter løpet har medisinstudenten planene klare:

– Nå skal jeg drikke meg full før jeg flytter til Tynset! Jeg skal dit i forbindelse med skolen, for å bli en flink lege.

Klubbløs

209 løpere fullførte helmaraton i Trondheim lørdag.

Faleide har aldri tidligere vunnet et maraton med andre deltagere

– Jeg vant et maraton på Hitra, men der var jeg den eneste som deltok, humrer løperen.

Hun representerer ikke noen klubb.

– Jeg løper for meg selv. Det er ingen andre som gidder å løpe klokka fem på morgenen, legger hun til.

Canadiske Sean Chester er bosatt i Trondheim og løper for Bratsberg IL. Med tida 2:45:05 var han hele fem minutter og 36 sekunder raskere enn nummer to. Foto: Erland Knutsen / NRK

– Tøff løype

– Det var ei tøff løype for en løper som meg, med mange svinger, sier dagens raskeste mann i helmaraton, canadiske Sean Chester, til NRK.

Canadieren er bosatt i Trondheim og løper for Bratsberg IL. Med tida 2:45:05 var han hele fem minutter og 36 sekunder raskere enn nummer to.

– Det var en god atmosfære her. Det var mange flere publikummere langs løypa enn ventet også.

Mange løp

Startskuddet for helmaraton gikk klokken 12. Deretter gikk det slag i slag med flere løp:

Halvmaraton

Teammaraton, fire deltagere løper én etappe hver à 10,55 kilometer

10 kilometer

5 kilometer, både med og uten tidtaking

Barnas minimaraton, løp på 150 meter eller 600 mete

Totalt 3500 løpere var påmeldt, noe arrangøren er svært godt fornøyd med:

– Påmeldinga er over all forventning, sier prosjektleder Morten Rasch Eliassen i Trondheim Maraton til NRK.

Se flere bilder i bildegalleriet

Ny løype

I år er det ny maratonløype, forteller prosjektleder Eliassen:

– Vi ønsker å vise frem Trondheim by på en mye bedre måte enn det vi har gjort før. Vi ønsker at folk skal få en opplevelse og få se steder som Solsiden, Svartlamoen, Brattøra, Skansen, Ila, Ilsvika, Øya, Bakklandet, Gamle bybro og selvfølgelig Torvet. Det er mye å se på for løperne, sier prosjektlederen.

Politiet har på forhånd oppfordret folk som skal til sentrum om å gå i finværet. Kommer du med bil, må du nemlig regne med å bli sittende i kø en del steder.