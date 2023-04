Mannen i 30-årene siktes nå for forsettlig drap og to drapsforsøk etter at han natt til søndag kjørte inn på fortauet i Steinkjer sentrum og traff tre personer.

21 år gamle Sigve døde etter påkjørselen.

En annen ble lettere skadd, mens en tredje person kom uskadd fra hendelsen.

Mannen er også sikta for ruskjøring og for å kjøre uten gyldig førerkort.

Har styrket mistanken

– Etterforskningen de siste dagene gjør at vi nå mener å ha et mer presist bilde av hendelsesforløpet. Vitneforklaringer og videoovervåkning har styrket mistanken om at det er snakk om en villet handling. På bakgrunn av dette har vi skjerpet siktelsen til å gjelde forsettlig drap, og drapsforsøk på to fornærmede.

Det sier politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt torsdag.

Ifølge politiet kan siktelsen bli endra igjen etter hvert som de får etterforska saken mer. Det jobbes fortsatt med å finne ut om det er flere fornærmede i saken.

Den sikta mannen i 30-årene ble mandag varetektsfengsla i to uker.

– Han er ikke avhørt på nytt og har vært klar på at dette ikke er en villet handling, sier mannens forsvarer, Marstrander Berg.

Politiet sperra av en stor del av hovedgata gjennom Steinkjer sentrum etter hendelsen søndag. De jobber nå med å undersøke om det finnes overvåkningsbilder av det som skjedde.

I diskusjon før han satte seg i bilen

Flere vitner har forklart til politiet at den sikta mannen var i en diskusjon med flere unge menn i forkant av drapet.

Diskusjonen skal ha vært i det samme området hvor mannen kjørte inn på fortauet kort tid etterpå.

– Ingen av de som ble påkjørt var involvert i denne diskusjonen. De framstår i så måte som tilfeldige ofre, sier Ramberg.

Hun ønsker ikke å gå inn på hva diskusjonen skal ha handla om av hensyn til etterforskninga.

Sjokk i Steinkjer

Søndag kveld var det en minnemarkering på åstedet der mange la ned blomster og lys. Et betydelig antall mennesker fant da sammen for å holde rundt hverandre, støtte hverandre og minnes mannen som døde.

Kirkene i Steinkjer har også vært åpne for de som ønsker å samles.

Ordfører i Steinkjer kommune, Anne Berit Lein, sier lokalbefolkningen er i sjokk.

– Det er helt uvirkelig og det er en bunnløs sorg, sa hun til NRK tidligere denne uka.

Lein sier tankene hennes går til de pårørende og andre som var i Kongens gate da påkjørselen skjedde. De blir fulgt opp av kommunens kriseteam.

– Nå er det viktig at vi som Steinkjer-samfunn stiller opp og viser omsorg for hverandre, de som er direkte berørt og alle ungdommene som hadde en traumatisk natt i Kongens gate, sa hun.