Sikta for dødsvold: Skal ha fortalt at han ga savna mann juling

Retten viser til at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å påvirke vitner.

Dette skjer samtidig som foregår det en stor leteaksjon etter personen som skal være utsatt for dødsvolden i Rennebu.

I kjennelsen fra tingretten står det også at det foreligger sannsynlighet for at savna er død da det ikke på noe vis finnes livstegn fra han siden natt til 24. september. Det gjelder både uttak i bank og på telefonen hans.

– Jeg kan ikke gå inn på de konkrete bevisene. Men vi mener det er overveiende sannsynlig at savna ikke lenger er i live. Det er i hvert fall en hypotese vi jobber ut fra, sier politiadvokat Bente Bøklepp.

Den sikta mannen erkjenner at det har vært en uoverensstemmelse mellom dem, men nekter straffskyld.

Politiet har plombert ei dør til en bygning der både sikta og den savna har oppholdt seg. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Uklart om det var vitner

Bøklepp vil ikke bekrefte om det var flere til stede ved uoverensstemmelse mellom de to. Hun sier de nå avhører mange vitner og det er noe de blant annet prøver å finne ut.

Men det går fram av kjennelsen at et vitne skal ha blitt fortalt at siktede ga den savna juling.

– Det beste for oss er å komme inn med etterforskning så tidlig som mulig. Men nå ble vi først kjent med at han var savna 1. oktober og da må vi starte med den etterforskninga som er nødvendig, sier Bøklepp.

Letemannskapene søker nå etter den savna mannen politiet frykter er død. De leter i en sirkel med radius på 300 meter og har så langt gått over halve området av sirkelen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Utvida siktelse

Siktelsen mot mannen ble onsdag morgen utvida og han er nå sikta for grov kroppsskade med døden til følge. Det skjer altså uten at mannen politiet mener sikta skal ha skada er funnet.

Onsdag ettermiddag lette mannskap fra både politiet, Sivilforsvaret, Røde Kors og Norsk Folkehjelp etter den 46 år gamle mannen politiet mener er utsatt for vold. Letinga foregår sør for Ulsberg i Rennebu kommune.

Innsatsleder Ketil Stene opplyser til NRK at de har som første mål å søke i en sirkel med radius på 300 meter. Dette regner de med å være ferdig med i løpet av torsdag. Til nå har de dekka cirka halve området av sirkelen.

– Utover 300 meter blir det grovsøk langs stier og veier. Området er ikke spesielt bra turterreng, så det er lite hjelp fra andre, sier Stene.

Letinga ble avslutta litt etter klokka 19.00 og tas opp igjen torsdag morgen.

Meldt savna av familien

46-åringen ble meldt savna av familie sist lørdag. Etter avhør og tekniske undersøkelser sikta politiet en bekjent av den savna for kroppskrenkelse.

– Bakgrunnen for det er at vi har opplysninger om at det har vært en uoverensstemmelse, en fysisk uoverensstemmelse – mellom savna og han som er sikta nå, rett forut for at han forsvant, sa Bøklepp da.

Nå er altså siktelsen utvida til grov kroppsskade med døden til følge.