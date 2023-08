Fengslingsmøtet i Trøndelag tingrett starta klokka 12.

Politiet meiner sikta kan øydeleggje bevis om han ikkje blir varetektsfengsla.

Mannen, som er utanlandsk statsborgar, melde seg sjølv hos politiet i Stjørdal laurdag kveld.

Då politiet kom til staden fann dei kona hans liggande utandørs.

Forsvarer Erik Vatne under fengslingsmøtet. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Han har ikkje teke stilling til skuldspørsmålet førebels, seier forsvarar Vatne.

Han vil ikkje gå nærare inn på kva sikta har forklart.

– Det eg kan seia er at han ønskjer å samarbeide med politiet for å få opplyst saka best mogleg, og at han har samtykt til fengsling.

– No skal han tilsjåast av helsepersonell, og så får me sjå vegen vidare.