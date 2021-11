35-åringen taper også arveretten.

Dette er den samme straffen han ble dømt til i Sør-Trøndelag tingrett, før mannen anket.

Anket saken

I februar ble en 34 år gammel mann funnet skyldig av Sør-Trøndelag tingrett i å ha drept moren sin på Byåsen i Trondheim i september i fjor.

Mannen har innrømmet at han tråkket på ryggen til sin mor to ganger, og at han hoppet på ryggen hennes i et trapperepos.

Den 60 år gamle kvinnen døde av skadene som mannen hadde påført henne.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og hevdet først at han handlet i nødverge da han drepte sin mor. Han anket saken til Frostating lagmannsrett, som også mente mannen var skyldig i drapet.

Høyesteretts ankeutvalg valgte deretter å oppheve hele dommen, fordi en av dommerne i lagmannsretten også deltok under varetektsfengslingen av mannen. På grunn av dette ble saken behandlet på nytt i Frostating lagmannsrett i oktober.

På onsdag kom den nye dommen, 11 års fengsel.

Snakket om en «tiger»

Det har vært uenigheter blant de sakkyndige i rettsrundene i lagmannsretten om mannen kan regnes som tilregnelig.

I lagmannsretten har mannen tidligere snakket om at det var en «tiger» til stede i livet hans, som skulle ordne opp når 35-åringen hadde det vanskelig. Mannen har også fortalt de sakkyndige om stemmer han hører, og mora og om soldater på cellen hans.

Aktor, statsadvokat Unni Sandøy, har tidligere uttalt det var mye som tilsa at dette var simuleringer.

Sandøy ønsket at mannen skulle dømmes til elleve års fengsel, men dersom lagmannsretten skulle finne mannen utilregnelig, mente hun at tvungent psykisk helsevern var det beste alternativet.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med mannens forsvarere.