Mann varetektsfengslet for direkteoverførte overgrep mot barn

Kripos melder lørdag morgen at mannen ble pågrepet i Trondheim torsdag. Samtidig ble hans bolig og arbeidsplass ransaket.

Varetekt nødvendig

Sør-Trøndelag tingrett bestemte i dag at mannen holdes i varetektsfengsel, men ikke utover fredag 20. april. Mannen får brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden. Han undergis også full isolasjon, men ikke ut over 6. april.

Politiadvokat Line Thorsberg mener varetektsfengsling er helt nødvendig.

– Vi mener det er viktig at siktede ikke gis mulighet til å forspille bevis, sier hun.

Mannens forsvarer, Kolbjørn Lium, sier mannen nekter straffskyld i henhold til siktelsen. Han kan ikke kommentere saken ut over dette.

Sikrer nettkontoer

– Nå skal vi gjennomgå beslag og sikre nettkontoer som er brukt, sier Thorsberg om etterforskningen som er i en innledende fase.

Politiet bekrefter at det er tatt beslag i diverse dataenheter, men vil ikke kommentere beslagene ytterligere av hensyn til etterforskningen.

Politiadvokat Line Thorsberg bekrefter at det er gjort beslag av flere dataenheter. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Politiet skal også identifisere eventuelle fornærmede, andre medvirkende og mulige vitner.

Thorsberg sier de håper etterforskningen vil avklare om det er flere personer i Norge som er involvert i saken.

Skal stilles til ansvar

– Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier leder Laila Søndrol ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Direktesendte overgrep utgjør en stadig økende trussel, sier Laila Søndrol i Kripos. Foto: Paal Wergeland / NRK

Mannen er siktet for brudd på ny og gammel straffelov, opplyser Kripos, for overgrep mot barn under 16 år, for besittelse av overgrepsmateriale og for menneskehandel. Mistanken mot mannen ble rettet blant annet etter tips fra filippinske myndigheter.

Søndrol sier at direktesendte overgrep utgjør en stadig økende trussel.

Selve pågripelsen av mannen skjedde i samarbeid med lokalt politi.