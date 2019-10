Mann varetektsfengslet etter bombetrussel på Værnes

Han ble pågrepet onsdag, og framstilt for varetektsfengsling torsdag. Tingretten ga medhold i politiets krav om varetektsfengsling av siktede i fire uker.

Det var søndag at trusselen mot flyplassen på Værnes ble ringt inn. Trusselen var av en slik karakter at Avinor i samråd med politiet ikke endret driften ved flyplassen.

Mener klienten burde vært innlagt

– Min klient mener han er psykotisk, og det er liten tvil om at han har utført de truslene han er siktet for. Jeg var med i politiavhør av ham 12. september. Dersom han hadde blitt innlagt på psykiatrisk sykehus, hadde man sluppet de siste truslene som har skapt ubehag for svært mange mennesker, sier mannes forsvarer, Christian Wiig til NRK

– Vi har begjært varetektsfengsling i fire uker fordi vi mener det er stor risiko for at siktede begår nye straffbare handlinger om han ikke fengsles, sier politiadvokat Silje Iren Mebust til NRK.

Mens han sitter i varetekt er det ventet at siktede blir undersøkt av psykiatere for å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig. Hvis ikke, kan utfallet bli tvungent psykisk helsevern.

TINGRETTEN: I retten ble det bestemt at den siktede mannen i 60-årene skal varetektsfengsles i fire uker. Foto: Kari Sørbø/NRK

Tidligere trusler

Tidligere i september i år ble det ringt inn bombetrusler mot Alstahaug tingrett og Sandnessjøen lufthavn. Begge stedene ble raskt evakuert.

Den siktede har vedgått truslene mot tingretten, men nekter straffskyld.

I alt er han siktet for ni tilfeller av trusler, det siste mot Bane Nor 1. oktober.

I kontakten med politiet de siste ukene har han også nektet å etterkomme flere pålegg.

Skal få helsehjelp i fengsel

Siktede mener at fengsel ikke vil være bra for ham. Retten går ut ifra at siktede får annen helsehjelp mens han sitter i varetekt.

Politiadvokat Mebust avviser at politiet i Trøndelag kunne gjort mer for å få undersøkt siktede grundigere da han ble pågrepet i september.

– Saken ble først vært etterforsket i Nordland. Vi har hatt en primærpsykiatrisk undersøkelse av siktede, og nå skal vi få undersøkt grundigere om personen er tilregnelig, sier hun til NRK.

Forsvarer Christian Wiig kommer til å anke avgjørelsen om fengsling til lagmannsretten. I mellomtiden sitter siktede i fengsel.