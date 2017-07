Mann uten truse og småslåssing: – Tror folk sitter hjemme og fyrer med ved

– Folk sitter vel hjemme og fyrer med ved, sier Hjulstad.

– Det har vært uvanlig rolig i det siste. Og det er jo bra, sier han.

At det er lite kriminalitet som foregår, gjenspeiler seg også på politiets Twitter-kontoer. Operasjonssentralene i Nord- og Sør-Trøndelag (og landet for øvrig) bruker mikrobloggingstjenesten for rapportere om små og store hendelser.

Det kommer stort sett et tosifret meldinger hver dag, men torsdag morgen var det nesten to døgn siden politiet i Nord-Trøndelag hadde delt noe på det sosiale mediet.

– Det skjer veldig lite om dagen, gjentar Hjulstad.

– Men i går kveld, i 21.30-tiden, fikk vi melding om en eldre mann som spankulerte rundt i Verdal sentrum, kun iført T-skjorte og sokker. Vi var ute og så etter den truseløse herren, men fant ham ikke, sier Hjulstad.

Rolig også i sør

Operasjonsleder Stig Roger Olsen i Sør-Trøndelag har ikke mye å melde han heller.

– Bortsett fra et par ordensforstyrrelser i Trondheim, har det vært en stille natt for vår del, sier han.

I 02-tiden natt til torsdag ble flere personer bedt om å forlate sentrum etter at de hadde vært involvert i en slåsskamp.

Litt senere rykket politiet ut til Bakke bru, hvor to menn hadde havnet i tottene på hverandre.

– En jakke gikk i stykker. Partene gikk hver til sitt, og det blir ikke opprettet straffesak, sier operasjonsleder Olsen.