Mann tiltalt for hatefulle ytringer mot SV-politiker

I slutten av august må han møte i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for hatefulle ytringer, melder Nettavisen.

Etter kjennelsen i hijab-saken, der frisør Merete Hodne ble dømt for å ha nektet en hijab-kledd kvinne adgang til frisørsalingen sin, publiserte Chaudry et blogg hvor han skrev at han håpet at saken gikk videre til behandling i Høyesterett.

Mannen i 50-årene skal ha kommentert slik på bloggen til politikeren: «måtte en klok mann med våpen se sitt snitt snarest til å avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er islamist med alt hva det innebærer.»

Chaudry anmeldte kommentaren til politiet i Oslo og mener denne type trusler er med på å kneble ytringsfriheten.

– Jeg er glad for at statsadvokaten har tatt ut tiltale i denne saken. Det betyr at påtalemyndigheten tar dette alvorlig. Jeg har mottatt denne type trusler tidligere, dette er noe vårt samfunn ikke kan tolerere, sier Chaudry til avisen.

– Saken er så alvorlig at statsadvokaten har tatt ut tiltale, sier politiadvokat Eli-Christine Nesland Paulsen til Nettavisen.