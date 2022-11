Det er tatt ut tiltale mot en 59 år gammel mann for å ha skutt og drept tre bjørner i Lierne 22. mai 2022. Mannen meldte selv fra til politiet om hendelsen.

Mannen er tilknyttet reinsdyrnæringa og bjørnene ble skutt i et område der flere reinsdyrkalver nylig var drept av bjørn, skriver politiet i ei pressemelding.

– Det er ikke omstridt at disse bjørnene tok ut reinsdyrkalver. Det sentrale spørsmålet i saken er om han i forbindelse med at han skjøt bjørnene handla i nødverge, sier politiadvokat Amund Sand til NRK.

Tiltalen forutsetter at tiltalte skjøt de tre bjørnene, og at denne handlingen medførte en minking av en fredet art som er truet av utryddelse i Norge.

Videre forutsetter tiltalen at vilkårene for nødverge på vegne av reinsdyrene ikke var oppfylt.

– Lovens krav er at det skal være sånn at bjørnen er under et direkte angrep på reinen, eller at det foreligger et umiddelbart nært forestående angrep, som det heter, sier Sand.

Forklarte at bjørnene angrep rein

I forkant av hendelsen ble det gjort funn av ti reinkalver og det skal også ha blitt observert bjørn.

– Under tilsyn med reinen i går kom denne personen over bjørnen og disse ungene, sa politiadvokaten til NRK den gangen.

I tillegg til de ti døde reinkalvene som ble funnet i forkant av hendelsen, ble det funnet fire nye døde reinkalver søndag ettermiddag.

Eiere av tamrein, eller andre som handler på eiers vegne, kan avlive vilt når det anses som påkrevd på grunn av et pågående eller middelbart forestående angrep på tamrein.

Politiet har nå etterforsket om bjørnene ble skutt i lovlig nødverge. Tiltalen legger altså til grunn at det ikke er tilfelle.

Strafferamme på fem år

Bjørnen ble skutt i et forvaltningsområde for bjørn. I disse forvaltningsområdene er bjørnen prioritert og det legges til rette for yngling.

Nå er det opp til retten å finne ut om 59-åringen var hadde rett til å skyte dem, eller ikke. Strafferammen for overtredelse av naturmangfoldloven er fengsel inntil fem år.