«Anne» (21) satt på bussen til byen da mann trakk fram våpen

– Jeg var ganske i sjokk og klarte ikke å røre meg. Jeg klarte ikke å puste.

Det har vært en lang og rar dag for kvinnen NRK får snakket med onsdag kveld. Hun ønsker å være anonym. Derfor har vi valgt å kalle henne «Anne».

Tidligere på dagen satt hun på bussen på tur til sentrum av Trondheim. Hun ante fred og ingen fare.

Men like før hun kommer til sentrum, blir hun innblandet i en hendelse som har satt en skikkelig støkk i henne.

Trakk fram våpen på bussen

– Jeg kom på bussen ved Samfundet. Mannen kom på bussen ved Nidarosdomen.

«Anne» sitter og hører på musikk og tenker lite over hva som snart skal skje.

En mann kommer om bord i bussen. Han blir stående og prate med bussjåføren.

«Anne» blir oppmerksom på at en kvinne kommer bort til bussjåføren og sier at mannen har et våpen på seg. Men sjåføren reagerer ikke, og lar mannen være med videre.

I bussen ser «Anne» mannen komme mot henne.

– Mannen sto oppreist i retning mot meg mens jeg satt. Så tok han opp en tobakkspose og fiklet med den, samtidig som han tok opp skytevåpenet fra lommen sin.

Tok ladegrep

Det er «Anne» og en annen passasjer i bussen sammen med mannen.

– Slik jeg så det, puttet han noe oppi våpenet. Han vridde på våpenet på en måte for å lade.

Hun er overrasket over at ingen reagerte mer på at mannen hadde våpen. Hun sitter slik at hun kan følge meg på mannen gjennom hele bussturen.

Hun tror det er en revolver mannen har med seg. Jourhavende jurist Hanne Berg vil ikke bekrefte dette onsdag kveld. Hun vil heller ikke si noe om våpenet er ekte eller en kopi, såkalt replika.

BAR SKYTEVÅPEN: Mannen gikk rundt i bybildet med skytevåpen. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Ville ringe mamma

Mannen er ikke truende. Men han holder blikkontakt med «Anne» av og til. Når de kommer fram til sentrum, går de av bussen begge to.

«Anne» hadde det ikke bra. Hun tenker hun skal ringe politiet, men velger å ringe sin mor først.

Så ringer hun politiet, som senere pågriper mannen i sentrum av byen.

Hun har etter hendelsen tenkt mye på hva som kunne ha skjedd på bussturen.

– Det setter litt perspektiv på hvor skjørt livet er.

Væpnet aksjon

Mannen som ble pågrepet er i 20-årene.

Den første meldingen til politiet kom 09.29, og gikk ut på at mannen satt med våpen på en buss.

«Anne» har også blitt avhørt av politiet i ettertid.

Politiet bevæpnet seg da de skulle pågripe mannen. Ifølge innsatsleder var mannen med våpen inne på McDonald's på Torvet.

– Vi er i startfasen av etterforskningen, og kommer tilbake med mer etter hvert, sa operasjonsleder Kirsten Bergstrøm tidligere onsdag.

I dialog med politiet

Det er Atb som er ansvarlig for bussrutene i Trondheim. Men bussene kjøres av Vy og Tide.

– Vi har vært i dialog med politiet og operatør (Vy, journ.anm) vedrørende saken, skriver kommunikasjonssjef i Atb Grethe Opsal til NRK.

NRK har også vært i kontakt med Vy som på nåværende tidspunkt ikke har kommet med en uttalelse.