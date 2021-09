Mann skutt i Trondheim – to personer pågrepet

Politiet fikk melding fra AMK-sentralen litt før halv tre natt til torsdag. Det var den fornærmede selv som ringte inn og varslet.

– Fornærmede er i slutten av 40-årene. Han er ikke livstruende skadd, sier politiets operasjonsleder Anlaug Oseid til NRK.

To personer pågrepet

Like etter klokken 10 opplyser politiet til NRK at de har pågrepet to personer – en kvinne og en mann.

– Pågripelsen var udramatisk. Det er to personer som vi knytter til en leilighet i nærheten av åstedet, og som er kjenninger av de involverte, forteller Bente Bøklepp, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Disse personene sitter nå i avhør. Politiet leter fremdeles etter ytterligere to personer.

Relasjon mellom de involverte

Det skal være en relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonen(e).

Partene er kjent for politiet fra før, men politiet ville tidligere torsdag morgen ikke si om de visste hvem de lette etter.

Politiet jobber nå med å avklare rollen til personene de nå har pågrepet.

– Vi mener det er grunnlag til å mistenke de for å ha en eller annen form for medvirkningsrolle, sier Bøklepp til NRK.

Skutt utendørs – har undersøkt ulike åsteder

Kriminalteknikere har undersøkt ulike åsteder, opplyser operasjonslederen.

Skytingen har skjedd utendørs.

En nabo, som ønsker å være anonym, har ikke hørt noe i løpet av natten.

– Jeg hørte ingenting i natt. Og jeg var en del våken også, men hørte ikke noe. Det er trist at sånt skjer, sier personen til NRK.

PÅ STEDET: Politiet er på stedet torsdag morgen og gjør undersøkelser. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Innledende avhør

Politiet har vært i dialog med den fornærmede på sykehuset.

– Det er gjennomført innledende avhør av den fornærmede, samt at politiet er i gang med tekniske undersøkelser ved åstedet, sier Bøklepp i en pressemelding fra politiet.

Hun sier de må vente litt med et fullstendig avhør, siden mannen ligger på sykehus.

Bøklepp forteller at vedkommende skal ha forklart at det var flere gjerningspersoner til stede under skytingen.

– Dette er en alvorlig hendelse. Det som er viktig nå, er at vi får tak i de to personene som vi etterlyser, legger hun til.

Politiet ønsker tips

Politiet skriver i en pressemelding at de nå ønsker tips om observasjoner av personer og kjøretøy på Lademoen i tidsrommet 02.00-03.00 i natt.

Tips kan sendes inn til tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.