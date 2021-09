Mann skutt i Trondheim

En mann ble skutt på Lademoen i Trondheim i natt. Det melder Adresseavisen. – Han er ikke livsturende skadd. Det er en relasjon mellom den fornærmede og gjerningsperson, sier politiets operasjonsleder Anlaug Oseid til avisa.

Hun sier at gjerningspersonen(e) ikke er pågrepet, men at politiet ikke anser det som fare for andre. De involverte er kjent for politiet fra tidligere.