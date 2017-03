Mann skadd i sprengningsulykke i Skogn

Nødetatene har rykket ut til Skogn der en mann er skadd etter at han ble truffet av en stein i en sprengningsulykke på et anleggsområde. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 08:50.

Innsatsleder på stedet, Stein Viken, opplyser at det er snakk om lettere skader. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det er mann i 60-årene fra Innherred. Han jobber for et lokalt entreprenørfirma. Det er en stein som har kommet seg gjennom eller utenfor matta, men det er usikkert hvor stor steinen var og hvor skadd mannen er. Han skal være stabil, opplyser operasjonsleder i Nord-Trøndelag, Dag Hjulstad, til NRK.

Innsatsleder på stedet opplyser at mannen omtales som lettere skadd.

– Han vil bli liggende til observasjon på sykehuset en tid fremover. Årsaken til ulykken er at det har skjedd noe feil i forbindelse med sprengninga som gjorde at han fikk en stein i ryggen, sier innsatsleder på stedet, Stein Viken, til NRK.

Biokraft ser alvorlig på ulykka

Administrerende direktør i Biokraft, Håvard Wollan, sier til NRK at det ikke er snakk om alvorlig personskade. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Administrerende direktør i Biokraft, Håvard Wollan, bekrefter at det har vært ei arbeidsulykke på byggeplassen fredag.

Arbeid pågår med å bygge en stor biogassfabrikk.

Det var under et mindre sprengningsarbeid med å få ned et avløpsrør i bakken at uhellet skjedde.

– Heldigvis er det ikke snakk om alvorlig personskade. Likevel tar vi dette på største alvor og vil forfølge denne saken. Den typen hendelser skal vi ikke ha, sier Wollan.

Arbeidstilsynet er varslet

Biokraft er i ferd med å bygge en av verdens største biogassfabrikker på Skogn. Dette bildet er tatt da grunnsteinen ble tatt i slutten av november i fjor. Foto: Tariq Alisubh/NRK

Ulykken har skjedd på Fiborgtangen i Levanger kommune. Mannen er oppegående og er kjørt med ambulanse til Levanger sykehus, opplyser politiet.

– Politiet undersøker på steder og Arbeidstilsynet er varslet, sier Hjulstad.

– Sprengningsrabeidet tar en liten pause til vi har funnet ut hva som har skjedd, sier fabrikksjef i Biokraft på Skogn, Pål Nygård. Byggearbeidet fortsetter som normalt.

Det var vel 40 arbeidere på området da uhellet skjedde fredag.

Politiet gjør undersøkelser på stedet. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Andre arbeidsulykke på anlegget

I november var det ei alvorlig arbeidsulykke på anlegget til Biokraft på Skogn. En mann mistet livet i ei arbeidsulykke i forbindelse med kranarbeid 7. november i fjor.

– Det er uheldig at arbeidsulykker skjer, men arbeidstilsynet er varslet, vi har tatt avhør av vitner på stedet og sikra bildebevis. Nå sørger vi for at alt blir fulgt opp på ordentlig måte, sier innsatsleder, Stein Viken.

Wollan sier at de har et sterkt fokus på sikkerhet og HMS, og at de vil forfølge dagens uhell.

– Den type hendelser skal vi ikke ha.

Den konkrete årsaken til sprengningsuhellet fredag er ikke kjent.