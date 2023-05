Mann siktet for drap i Stjørdal

Søndag klokka 19.48 fikk politiet melding om at en død person var funnet på en privat adresse i Stjørdal. Dødsfallet ble straks ansett som mistenkelig.

Kort tid etter ble en mann i 50-årene pågrepet.

Han er siktet for drap, og vil bli avhørt i løpet av mandag formiddag. Mannen er ikke kjent for politiet fra før.

Han vil mest sannsynlig bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Politiet har sperret av området rundt boligen i Stjørdal. Foto: Bertil Lernæs

Tror de møttes tilfeldig

Den avdøde er en mann i 50-årene fra Bodø. Han var i Stjørdal i forbindelse med jobb. Pårørende er varslet.

Politiet fikk melding fra en bekjent av den siktede mannen om at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse på adressen.

– Vi er ikke kjent med at det er en relasjon mellom dem fra tidligere, og det framstår for oss som et tilfeldig møte, sier påtaleansvarlig Anette Strøm Røsholdt.

Anette Strøm Røsholdt er påtaleansvarlig i saken. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Det vi vet, er at både avdøde og siktede har vært på sportsbaren i Stjørdal. De dro sammen fra denne baren ved stengetid og videre til leiligheten til siktede.

Politiet ønsker tips dersom noen har sett de to i dette området den aktuelle natta.

De har gjort kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, avhør av vitner og innhenting av digitale spor.

Det ble også gjort rundspørringer i nabolaget utover søndag kveld og natta. Politiet tror foreløpig ikke at det har vært flere personer involvert.

Krimteknikere jobber i og utenfor leiligheten hvor en mann ble funnet død i Stjørdal. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Hovedhypotesen er drap

– Vi er i en tidlig fase av etterforskingen. Så langt er politiets hovedhypotese drap, men vi jobber ut ifra flere teorier, herunder muligheten for straffefrihetsgrunner som nødrett og nødverge. Fokus fremover blir å kartlegge hendelsesforløpet, sier Røsholdt.

Slik politiet vurderer saken, er det ikke fare for omgivelsene. Politiet har sperret av det antatte åstedet som er et privat bolig, hvor de etterforsker.

Kriminaltekniker i gang med undersøkelser i Stjørdal. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Politiets innsatsleder i Stjørdal, Mattis Hamborg, sier til NRK at politiet har kontroll på situasjonen og at det ikke er noen fare for omgivelsene.

Den siktedes forsvarer, Tore Angen, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

– Behov for å prate sammen

Kolbjørn Jeving er leder i borettslaget den siktede mannen bor i. Han tror mange av beboerne slet med å sove i natt, etter det som har skjedd.

– Det har vært mange folk som har vært oppskaket, litt redd og betenkt, og har hatt veldig behov for å prate sammen det siste døgnet, sier Jeving.

Kolbjørn Jeving er styreleder i borettslaget hvor den siktede mannen har bodd. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Han og resten av styret har tatt en runde og snakket med alle som bor i borettslaget. I dag skal alle ha et felles møte.

– Vi var litt i tvil om hva vi skulle gjøre, men vi fant ut at et besøk og en prat, det roer ned folk.