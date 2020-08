Leteaksjonen etter mannen i 30-åra ble satt i gang rundt midnatt lørdag. Men søndag kveld var han ennå ikke funnet. Letingen foregår i området Bringsåsen i Vera i Verdal.

– Det har i dag vært cirka hundre personer som har deltatt i søket. Vi starter opp igjen i morgen tidlig med full styrke. Vi vil da også trolig bli bruke helikopter og droner i letinga, sier operasjonsleder Frank Brevik søndag kveld.

Leter med hunder i natt

Natt til mandag har en hundepatrulje gjort et søk når det er tomt for folk i området. De har i dag gått gjennom flere hytter i håp om at den savna kan ha tatt tilhold i en av dem.

– Det er fortsatt hytter i området som vi ikke har vært innom, så det skal vi gjøre i morgen mandag, sier Brevik.

Det har så langt ikke funnet noen spor etter den savna.

Et Sea King redningshelikopter ble søndag satt inn i letinga og det kan også bli tatt i bruk mandag.

Meldt savna av venner

– Vi går fortsatt ut ifra at mannen er et sted i dette området. Så langt har vi ikke fått noen tips som skulle tilsi noe annet, sier Brevik.

Den savna mannen i 30-årene ble sist sett klokka 17.45 lørdag ettermiddag. Han ble meldt savna av venner som han var sammen med på ei hytte i området.

– Han skal være forholdsvis tynnkledd. Han skal ha på seg ei mørk bukse og ei T-skjorte, forteller operasjonsleder Svein Åkervik i politiet.

Leter i hytter

Søndag var det overskya og seks grader i området. Mannen er savna i et område rundt Bringsåsen i Verdal. Det er et ganske kupert terreng letemannskapene nå leter i.

Det er også en del hytter i området.

– Det er kupert og mange elvedaler og litt bratt ulike steder. Det gjør leteområdet komplisert når det i tillegg er mye vegetasjon, sier Åkervik.

Det skal være en del hytter i området. Letemannskapene ser nå i dem i håp om at mannen kan ha tatt seg inn i en av dem i løpet av natta.

– Det blir lett i utgangspunkt i dem nå, sier Åkervik.

VARMETELT: Sivilforsvaret er på plass med 20 personer i tillegg til blant annet varmetelt. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Bruker drone

Folk fra Sivilforsvaret, Norske redningshunder og Røde Kors, politiet og brannvesenet er på stedet for å hjelpe til med å finne mannen. Sivilforsvaret opplyser at de er på plass med 20 personer. Røde Kors vil også komme med flere utover dagen.

Brannvesenet er på plass med ei drone, med varmesøkende kamera, som også brukes i letinga.

– Vi har trappa opp letinga utover dagen. Vi har nå mannskap ute i terreng og vi har drone fra brannvesenet. Vi bruker også politi- og redningshunder, sier innsatsleder Per Henrik Bykvist i politiet.

INNSATSLEDER: Per Henrik Bykvist i politiet leder arbeidet med å koordinere letemannskapene på stedet. Foto: Tariq Alisubh / NRK