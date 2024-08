Politiet fikk melding om hendelsen klokka 01.43.

– Det var to kamerater som skulle svømme over havnebassenget ved Pirterminalen. Den ene av de to dukket ikke opp på den andre siden, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Politiet fant både klær og mobiltelefon på land.

Det letes med store styrker etter en savnet mann i sjøen i Trondheim. Foto: Marius Kalleberg Mydland

Ifølge operasjonslederen er det ikke snakk om en lang svømmetur.

Mye folk fra både politiet og brannvesenet ble satt i sving for å lete etter mannen. Frivillige fra Røde Kors ble også tilkalt for å lete etter mannen i 20-åra. Det ble også sendt ut folk i båter og brukt undervannsdroner i letinga.

Etter flere timers leting ble det gjort funn.

– Han ble funnet liggende i en båt. Han er i live, men kald, sier operasjonsleder Tobias Liaklev Andersen.

Han ble funnet klokka 05.16.

Det var folk fra Røde Kors som fant mannen.

– Det var veldig godt å finne han. Det gikk en lettelsens sukk fra de fleste i rommet her, sier Andersen.

Mannen får nå en sjekk av helsepersonell på stedet.

– Det er gjort en betydelig innsats for å finne han, sier Andersen.