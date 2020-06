Mann pågrepet i nettovergrepssak i Trondheim – politiet mistenker flere titalls ofre

Fengslingsmøtet startet i Sør-Trøndelag tingrett fredag klokken 13.00. Den siktede mannen i 50-årene, som er bosatt i Trondheim, møtte med sin forsvarer Frode Wisth.

Politiadvokat og påtaleansvarlig, John R. Sødahl Furunes, ba om at fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og fikk støtte fra siktedes forsvarer.

Dommer Brynjulf Moe besluttet likevel at pressen kunne følge fengslingsmøtet, men uten å referere fra det.

I forbindelse med møtet, sendte politiet i Trøndelag en pressemelding.

Der kommer det frem at mannen er siktet for voldtekt over nett. Ei jente på 13 år fra Oslo er fornærmet i saken, men politiet mistenker at flere titalls jenter er utsatt for overgrep.

Ber om fire ukers varetekt

Furunes begjærte fire uker fengsling, hvorav to uker med brev-, besøks- og medieforbud.

Sør-Trøndelag tingrett skal avgjøre spørsmålet om varetektsfengsling i løpet av fredag.

Politiet i Oslo begynte først å etterforske saken, på bakgrunn av en anmeldelse fra foreldrene til den 13 år gamle jenta.

– Overgrep mot mindreårige på nett er noe vi ser svært alvorlig på. Politiet i Oslo har gjort en grundig jobb med etterforskningen og vi er fornøyde med å kunne foreta en pågripelse, sier Furunes i pressemeldingen.

Trøndelag politidistrikts enhet som jobber innen seksuelle overgrep mot barn på internett (SOBI), tok over saken i mai. En av etterforskerne der identifiserte trondheimsmannen som gjerningsperson.

Les også: Trønder dømt til forvaring i 15 år for overgrep mot et titalls jenter

Mener mannen har skjult sporene sine godt

Politiet mener at siktede har god teknologisk kompetanse. Han skal ha skjult sporene sine godt, blant annet ved å bruke falske profiler på sosiale medier og Paygoo betalingskort.

Nå jobber politiet med å kartlegge omfanget i overgrepssaken. Ifølge etterforskningsleder Øyvind Jørgensen har de satt sammen en etterforskningsgruppe med variert og spisset kompetanse.

I pressemeldingen presiserer påtaleansvarlig Furunes at mannen ennå ikke er dømt, og at det er for tidlig å konstatere straffskyld.

– Selv om jeg mener at politiet har en sak med et sterkt mistankegrunnlag, gjenstår det mye etterforskning før påtalemyndigheten tar stilling til om det skal tas ut tiltale.

KARTLEGGER OMFANGET: Politiet jobber nå blant annet med å kartlegge ofrene i overgrepssaken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Erkjenner ikke straffskyld

– Han ble sjokkert, sier forsvarer Frode Wisth om hvordan klienten hans reagerte da politiet pågrep ham torsdag.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, og har begjært seg løslatt.

Ifølge Wisth har siktede fått «lite eller ingen informasjon» om hva han er siktet for.

– Politiet har klausulert samtlige dokumenter i saken so er av betydning. Han har ingen reell mulighet til å imøtegå anklagene han er utsatt for.

Mannen var i det første politiavhøret torsdag, og er innstilt på flere avhør i tiden som kommer.

– Men det er umulig for ham å bidra til å oppklare en sak når han ikke vet hvorfor han sitter i arresten, sier Wisth.