Mann pågrepet etter væpnet aksjon i Skaun

Politiet bekrefter til NRK at de har gjennomført en væpnet aksjon.

– Historikken til han vi skulle pågripe er grunnen til at vi bevæpnet oss. Historikken omhandler våpen og vold mot politiet, sier operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt, Øystein Sagen, til NRK.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først omtalte saken.

Ifølge operasjonslederen samarbeidet mannen med politiet og han ble pågrepet uten dramatikk.

– Det startet med en bil som ble stanset og kontrollert tidligere i dag. I den forbindelse kom navnet til den mistenkte opp. Det dreier seg om en vinningssak, sier Sagen.

Et vitne NRK har snakket med, forteller at han observerte to ambulanser i området like før klokken 21.00.