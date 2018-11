Mann omkom etter frontkollisjon på E6

Politiet melder om ulykken klokken 14:43 tirsdag formiddag. 16:07 ble en mann bekreftet omkommet. Brannvesenet, ambulanse og politi er på stedet.

– Det har vært en frontkollisjon mellom to kjøretøy, og det er dessverre en dødsulykke, opplyser Solveig Kristin Eide, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Det var føreren av personbilen som omkom, sjåføren av lastebilen er ikke fysisk skadd.

Etterforsker ulykken

Politiets krimteknikere og ulykkesgruppa til Statens vegvesen arbeider på ulykkesstedet.

– Nå driver vi med krimtekniske undersøkelser på stedet, og snakker med vitner, sier Eide.

De involverte kjøretøyene er en lastebil med henger og en personbil. Politi, ambulansepersonell og brannvesenet er på stedet. Foto: Morten andersen / nrk

Lange køer

Det er lange køer på ulykkesstedet. Foto: Morten Andersen / nrk

– Veien er stengt, og det er omkjøring via gangvei, vi dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet, opplyser Eide.

For personbiler er det omkjøring mellom Lundamo og Kvål på vestsiden av Gaula. Trafikk sørfra kan eventuelt ta av ved Hovin. Alternativ rute for større kjøretøy er mellom Berkåk og Klett via Orkanger på fylkesvei 700, fylkesvei 65 og E39.

– Det er umulig å si hvor lenge veien vil være stengt, men vi ønsker selvfølgelig å åpne E6 så fort som mulig, sier Eide.