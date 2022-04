Mann i 60-årene død: Funnet hardt skadd av nabo

Mannen ble funnet i et leilighetsbygg i Oppdal lørdag morgen. Det var en nabo som fant mannen hardt skadd i en trapp i leilighetsbygget.

Politiet har bekreftet at mannen er død og at pårørende er varslet. De vil foreløpig ikke gå ut med mannens identitet.

Politiet har fortsatt ikke fastsatt dødsårsaken, og jobber foreløpig ut fra flere teorier.

– Teoriene vi jobber med per nå er at personen kan ha fått et illebefinnende, ha falt i trappen, eller eventuelt at personen har blitt utsatt for vold, sier Roger Mogstad, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til Opp.