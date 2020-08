Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet fikk litt før klokka 19 tips om en mann som var plagsom for andre personer på en bensinstasjon på Støren i Midtre Gauldal.

Da de rykket ut fikk de beskjed om mannen hadde vært i kontakt med noen som var bekrefta smitta av covid-19 og ikke skulle være ute blant folk.

Fikk pålegg om å holde seg hjemme

Dermed måtte patruljen ta på seg fullt smittevernutstyr før de gikk inn på bensinstasjonen og pågrep mannen som selv innrømmet at han var i karantene da de kom.

Men noen forklaring på hvorfor han hadde brutt karantenen fikk ikke politiet.

– Nei, det gjorde vi ikke. Vi kjørte han hjem og ga han pålegg om å holde seg hjemme i henhold til den karantenen han har fått, sier operasjonsleder Trond Volden ved politiet i Trøndelag.

De ansatte ved bensinstasjonen var ikke klar over at mannen egentlig skulle sittet hjemme i karantene. De skal ikke ha vært i nærkontakt med mannen.

TATT PÅ BENSINSTASJON: Mannen i 50-åra ble tatt av politiet på en bensinstasjon på Støren i Midtre Gauldal.

– Kan være en stor smittekilde

Mannen er nå anmeldt for brudd på karantenebestemmelsene. Volden ser svært alvorlig på hendelsen.

– For å få bukt med denne pandemien så er vi avhengig av at alle sammen tar hensyn til de reglene som gjelder. Da er det selvfølgelig alvorlig at en mann i karantene plutselig begir seg ut blant folk. Han kan være en stor smittekilde, sier operasjonslederen til NRK.

Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu la ut historien på sin Facebook-side. Der skriver de at de grep inn for å hindre at andre skulle bli utsatt for unødvendig smitterisiko.