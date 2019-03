Mann i 40-årene siktet for overgrep mot flere titalls unge jenter

Mannen ble fengslet 6. desember 2018. Han er tidligere dømt tre ganger for seksualforbrytelser siden 2012.

Den siktede har hatt seksuell omgang med barn under 16 år, og har flere ganger vært i besittelse av overgrepsbilder av barn. Han endte soning av siste dom i mai 2018.

Siktet for voldtekt og besittelse av overgrepsbilder

Siktelsen mot mannen skal ha blitt mer omfattende for hvert rettsmøte siden desember.

Politiadvokat Marianne Høyer bekrefter overfor NRK at det har blitt flere fornærmede i løpet av etterforskningen.

– Vi er nå oppe i 21 fornærmede i saken, sier Høyer til NRK.

Etter det NRK erfarer er det snakk om jenter helt nede i 11-årsalderen.

Adresseavisen skriver at mannen blant annet er siktet for voldtekt mot barn under 14 år, og for å besitte overgrepsbilder.

Torsdag morgen blir mannen i 40-årene på nytt fremstilt for fengsling i retten.

Politiet varsler pressekonferanse

Den siktede har under avhør forklart at politiets mistanker kan stemme, og at han har gått i terapi på grunn av tidligere dommer mot ham.

Politiet varsler at de skal holde en pressekonferanse om denne saken torsdag kl. 13.00.

– Vi ønsker å gi informasjon om saken og om arbeidet med avdekking og forebygging av denne typen saker, skriver politiet i en pressemelding.

Mannens forsvarer, Kolbjørn Lium, opplyser til NRK at han ikke vil uttale seg om saken nå.