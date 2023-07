Drapssaken i Ørland: Mann i 30-årene siktet for å ha solgt giftstoff til drapssiktede

Politiet mener at mannen i 30-årene som onsdag ble pågrepet i forbindelse med drapssaken på Ørland, har solgt giftstoffet til ektemannen som er siktet.

Det melder Adresseavisen.

Det var 30. juni at politiet fikk melding om et mistenkelig dødsfall i Ørland i Trøndelag. Ektemannen til den avdøde kvinnen i 70-årene, ble pågrepet og siktet for drap tirsdag 4. juli.

Kvinnen døde som følge av forgiftning.

Ber om isolasjon

Mannen i 30-årene vil fredag bli fremstilt for varetektsfengsling, siktet etter straffelovens paragraf 231, som gjelder narkotikaovertredelse.

– Grunnlaget for det er at han skal ha solgt narkotika til han som er siktet for drap, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret til NRK.

– Vi ber om en uke fengsling på bakgrunn av bevisforspillelsesfare, slik at vi har mulighet til å sikre tilstrekkelig med bevis i saken før han løslates.

Mannen i 30-årene ble pågrepet onsdag, etter at politiets etterforskning viste en knytning mellom ham og ektemannen til avdøde.

Han er ikke siktet for drap eller medvirkning til drap.

Ektemann nekter straffskyld

Ektemannen nekter straffskyld, men godtok torsdag likevel fire nye uker i varetekt.

Den første tiden blir i isolasjon, som følge av den nye pågripelsen.

– Det er for at de ikke skal ha mulighet til å snakke sammen, sa politiadvokat Ole Andreas Aftret til NRK torsdag.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret. Foto: Morten Andersen / NRK

Utvidet siktelse

Siktelsen av ektemannen ble onsdag 19. juli utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning ved en tidligere anledning.

– Dette var i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år. Fornærmede døde ikke av forgiftningen den gang fordi hun ble gitt medisinsk behandling ved St. Olavs hospital. Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger, meldte politiet i en pressemelding onsdag.