1. juledag ble en mann i 50-årene funnet bevisstløs og nedkjølt utenfor en bolig på Lade i Trondheim.

En mann i 20-årene er siktet for å ha utført vold og latt offeret ligge igjen i snøen. Han bor på adressen hvor den skadde mannen ble funnet.

Den sikta mannen blir varetektsfengslet i fire uker.

Slik så det ut der den bevisstløse mannen ble funnet utenfor en bolig på Lade i Trondheim. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Grunnlaget for ønske om varetektsfengsling er fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare for vold, sier politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt, Anne Haave.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Han har bedt om betenkningstid til hvordan han stiller seg til varetektsfengslinga.

Funnet bevisstløs og nedkjølt

Mannen som ble funnet skadet og nedkjølt holdes i kunstig koma ved St. Olavs hospital. Tilstanden skal være stabil.

Han ble funnet utendørs av en drosjesjåfør som var bestilt til adressen.

– Da passasjeren ikke dukket opp gikk sjåføren ut og fant 50-åringen liggende bevisstløs utenfor huset, sa innsatsleder Håkon Jørgensen til NRK første juledag.

Innsatsleder Håkon Jørgensen. Foto: Bjarte M. Johannesen / Bjarte Johannesen / NRK

Det skal ha vært to vitner som har sett siktede og fornærmede utenfor huset. Politiet vet ikke om det er noe relasjon mellom de to.

De ser svært alvorlig på saken, og mener å kunne knytte mannen i 20-årene til flere voldshendelser.

Siktet for flere forhold

Mannen i 20-årene er siktet for flere andre forhold.

Han skal blant annet ha oppbevart våpen ulovlig, blant disse en machete. Han skal også ha båret en kniv i slire på offentlig sted.

Den sikta mannen i 20-årene ble pågrepet av politiet Foto: Bjarte Johannesen / NRK

I en siktelse fra Sør-Vest politidistrikt kommer det frem at han skal ha utøvd vold mot en person slik at vedkommende måtte sy i ansiktet. Det skal ha skjedd i Stavanger 3. september i år.

Han erkjenner heller ikke straffskyld for dette forholdet.

I 2020 ble dømt for ran. I tillegg er han dømt for vold og kroppsskade i 2021.