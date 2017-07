Mann i 20-årene funnet bevisstløs og hardt skadd i Trondheim

Rundt klokka 01:50 ble en patrulje som var ute og kjørte natt til søndag kontaktet av noen vakter ved et utested om at en mann var funnet bevisstløs i Ørjaveita i Trondheim sentrum.

– Vaktene hadde blitt kontaktet av to personer som hadde funnet en mann liggende på bakken i en blodpøl ikke langt unna, forteller krimvaktleder i Trondheim, Roar Jensen til NRK.

Omfattende skader

Ifølge krimvaktlederen var mannen, som hadde omfattende skader, bevisstløs akkurat da han ble funnet, men kom til bevissthet etter hvert.

– Han hadde skader i hodet, på armen og på føttene, sier Jensen.

Han opplyser om at politiet foreløpig ikke har snakket med noen vitner som har sett hva som har skjedd, men at de har snakket med vitner som har opplysninger som er interessante for politiet.

Nå jobber politiet med tekniske undersøkelser på stedet.

– Vi vet enda ikke om det om det har skjedd noe kriminelt, om det er snakk om vold eller en ulykke, sier Jensen.

Skal avhøre flere vitner

Politiet er interessert i alle opplysninger folk måtte ha om hendelsen.

– Vi fortsetter med vitneavhør utover kvelden. I tillegg skal vi prøve å kontakte mannen for å se om det er muligheter for å få avhørt ham, sier krimvaktlederen.