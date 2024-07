En mann i midten av 20-årene ble alvorlig skadd i hendelsen.

– Han er stabil, men kritisk skadd, sa politiadvokat Anne Haave til NRK lørdag ettermiddag.

Mannen som ble pågrepet natt til lørdag, framstilles for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett søndag formiddag.

Politiadvokat Hanne Sivertsen Berg ber om fire ukers varetektsfengsling for den siktede mannen i 20-årene. Foto: Kari Jofrid Sørbø / NRK

To nye pågrepet

Søndag formiddag melder politiet at de har pågrepet ytterligere to personer etter knivstikkingen i Trondheim sentrum natt til lørdag, skriver Adresseavisen.

– De to nye er en mindreårig gutt og en mann i slutten av 20-årene. Dermed er tre personer siktet for drapsforsøk, eller medvirkning til drapsforsøk. Alle tre er kjente for oss fra før, opplyser politiadvokat Hanne Sivertsen Berg til NRK.

– Etterforskningen fortsetter utover dagen, og vi har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal varetektsfengsles, sier hun videre.

Politiets krimteknikere undersøkte åstedet i Trondheim sentrum lørdag formiddag. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Flere vitner

– Vi har flere vitner til hendelsen, og disse blir avhørt av politiet. Vi ønsker også kontakt med andre som kan ha sett det som skjedde, sa politiadvokat Anne Haave til NRK lørdag ettermiddag.

Politiet ber vitner ta kontakt via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag, eller på tipstelefon 73 48 94 00.

Advokat Frode Wisth er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen.

Politiet mener fengsling er nødvendig for å hindre nye straffbare handlinger, og for at bevis ikke skal bli ødelagt, opplyser Hanne Sivertsen Berg til NRK.