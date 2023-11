Mistet førerkortet da han ble stoppet med denne ruta: – Som å kjøre i blinde

– Det er nesten som å kjøre i blinde. Det kan skape veldig farlige situasjoner. Du ser verken medbilister eller eventuelle fotgjengere.

Det sier Anne Birgitte Arras, operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

– Det er derfor det er såpass strengt – at vi anmelder og at førerkort tas i beslag.

Hun viser til bilisten som ble stoppet med ei svært isete frontrute på Moholt i Trondheim mandag morgen.

Tar sjansen

Operasjonslederen ser for seg at mannen i 20-åra har hatt dårlig tid, og tenkt at ruta tiner raskt.

– Så tar du bare en sjanse. Men med den trafikkopplæringa vi går gjennom – bør alle være klar over dette, sier hun, og viser til at ingen bør være overrasket over at dette både er farlig og strengt.

Arras beskriver at politiet opplever dette – om ikke hver dag – men ganske ofte på denne tida av året.

– Det er typisk når vinteren kommer – og du ikke helt har funnet fram isskrapa og kosten ennå, da tar du sjansen.

Klar oppfordring

Oppfordringa hennes er å starte opp litt tidligere.

– Stå opp fem minutter før. Du må forvente at det er is på ruta om du ikke har en varm garasje hvor bilen står.

Skrap nøye, og på alle ruter så du har god sikt i alle retninger, oppfordrer operasjonslederen.

– Hvis man tenker seg om, ønsker man gjerne at de man treffer på langs vegen har god sikt.