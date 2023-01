Lørdag ble det kjent at en vikar i Sparebank 1 SMN er siktet for grovt underslag og hvitvasking av penger.

Forsvarer Christian Wiig sier til NRK at klienten hans er en mann i 20-åra.

– Jeg synes opplysningene burde ha kommet fra politiet. Men han er en mann i 20-åra fra Trøndelag. Han er innleid vikar som underordnet funksjonær i banken.

– Har pågått en drøy måned

Mannen ble pågrepet torsdag – to timer etter at banken hadde meldt fra til politiet.

Han har erkjent straffskyld.

Forsvareren forstår ikke hvorfor verken banken eller politiet har vært villige til å si noe om hvor stort beløp hans klient har underslått.

– Jeg vet det – men skjønner ikke hvorfor de holder så til de grader lokk på dette. Men så lenge politiet ikke gir meg tillatelse til å si hvor stort beløpet er, så kan jeg ikke si noe annet enn politiet selv har sagt – at det dreier seg om flere titalls millioner.

Advokat Christian Wiig er forsvarer for mannen i 20-åra. Foto: Bent Lindsetmo

– Kan du si noe om hvor lenge dette har pågått?

– Jeg har forstått det slik at politiet mener at dette har pågått en drøy måned.

Oversikt over hendelsesforløpet

Lørdag satt toppledelsen i Sparebank 1 SMN i krisemøte på hovedkontoret i Trondheim.

– Vi har satt av veldig store ressurser til å håndtere denne saken siden den ble oppdaget torsdag morgen.

Det sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske til NRK søndag formiddag.

Konserndirektøren er tilbakeholden med hva som kom fram i møtet.

– Det ble en veldig spesiell dag i går, i og med at saken ble offentlig kjent. Da ble det behov for å orientere kunder, ansatte, allmennheten, markedet og investorer.

Han forteller at banken mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet.

Men av hensyn til sikkerhet og politiets etterforskning vil han ikke kommentere noe rundt det på nåværende tidspunkt.

– Saken ble avdekket takket være interne rutiner og kontrollsystemer. Mer spesifikk enn det kan jeg ikke være.

Kontroll på mindre andel

Søndag vil konserndirektøren fortsatt ikke si hva det totale beløpet er.

Sammen med politiet har banken fått kontroll på en andel av pengene. Konserndirektøren vil ikke si hvor mye.

– Det er en mindre andel. Vi tar høyde for at en stor andel av det underslåtte beløpet er tapt.

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1 SMN. Foto: Johannes Børstad / NRK

Sparebank1 SMN vil også sette i gang egne undersøkelser, forteller Brøske.

– Vi er svært letta over at det ikke er kunder som er berørt. Pengene som er tappet er tappet fra banken, og det er selvfølgelig en alvorlig sak. Men det ville vært enda mer dramatisk om kunder hadde vært skadelidende, sier Brøske.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Det er svært sjelden at man har denne typer saker med så stort omfang.

Benekter medhjelpere

Den bankansatte er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen er stor bevisforspillelsesfare.

Mannen har anket over fengslingstidens lengde.

– Det er fordi at han har akseptert ei uke varetekt med brev- og besøksforbud. Og han har gitt uttrykk for at han er villig til å la seg avhøre på nytt igjen – også i dag, søndag. Jeg kan også stille, sier forsvareren til NRK.

Lørdag uttalte politiet at de ikke kunne utelukke at mannen som nå er varetektsfengslet har vært alene om dette.

– Jeg var med på avhør torsdag, fredag og et omfattende rettslig avhør i går lørdag, og jeg kan ikke se at politiet mener det er noe grunnlag for å mene at det er medhjelpere, sier Wiig.

– Han har benektet det selv, og jeg tror det er riktig. Jeg tror dessverre at han har greid alt dette selv.