Fornærmede skal ha forklart at gjerningsmannen er helt ukjent for han. Ifølge politiet er han heller ikke noen kjenning for dem.

– Vi fikk melding klokka 03.11 i natt om at en mann var voldelig og forsøkte å kaste en annen mann over Blomsterbrua, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Ellen Maria Brende.

Gjerningspersonen skal ha lagt på sprang mot Midtbyen etter hendelsen ved Solsiden i Trondheim sentrum. Detaljerte beskrivelser fra vitner skal ha ført til at han ble arrestert ved 05-tida.

– Denne saken er alvorlig. Det er stygg vold og skadepotensialet er ganske stort hvis fornærmede hadde havnet i Nidelva. Den er skummel, for der er det mye strøm, sier Brende.

Ble filmet

Vitner filmet hendelsen og politiet har fått videoen, så de mener de har god oversikt.

– Videoen viser at siktede slår og prøver å kaste eller få den andre mannen over Blomsterbrua, og at fornærmede blir hengende på utsiden der, forklarer operasjonslederen.

Fornærmede skal ha klart å komme seg på riktig side av rekkverket selv. Han har vært ved St. Olavs hospital for en sjekk og skal etter forholdene ha det bra.

Mannen er ikke påført noen alvorlige skader som følge av volden, sier politioverbetjent Mona Gikling, som er fungerende seksjonsleder for etterforskningen.

Hun kan ikke si om de involverte var beruset. Fornærmede vil bli avhørt først, deretter vil politiet snakke med siktede som sitter i arresten, sier Gikling.

Både fornærmede og siktede bor i Trondheim.

Mange drukninger

Brannvesenet i Trøndelag rykker ut hele året for å redde både gamle og unge i Nidelva. Om sommeren er det ofte i forbindelse med bading og ulike studentarrangement, eller for eksempel kanovelt.

Hvert år drukner flere personer. Vi må tilbake til 2012 for å finne det siste året hvor ingen livløse personer er hentet opp fra elva.