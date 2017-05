Mann er pågrepet etter skyting i Tydal

Store politistyrker lette i går kveld og i natt etter gjerningsmannen.

Han stakk av på snøskuter og ble pågrepet på ei hytte lenger inn i fjellet litt etter klokka ett natt til i dag.

Nødetatene rykket ut til et hytteområde i Tydal i Sør-Trøndelag mandag kveld, etter at en mann i 60-årene ble skutt i magen med ei rifle på ei hytte i Skarpdalen. Han skal ikke være livstruende skadd, og han er innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

To andre personer har status som vitner og skal ha sett skytinga på hytta.

Mannen i 50-årene ble bragt inn til politistasjonen i Trondheim tirsdag morgen.

Fikk førstehjelp

Lensmann i Tydal og Selbu, John Paulsby, sier politiet vet hvem gjerningspersonen er og at han ikke er kjent for politiet fra før. Foto: Tor Aage Hansen

Mannen som ble skutt fikk livreddende førstehjelp på stedet før helsepersonell kom til stedet.

Han skal ha vært ved bevissthet da han ble fraktet til sykehuset.

– Jeg vet ikke om det har vært så store politistyrker i Tydal noen gang før. Så politiet er godt bemannet og har mer enn nok ressurser og mannskap på denne aksjonen, sa lensmann i Tydal og Selbu, John Paulsby.

Tydal er en liten kommune i Sør-Trøndelag med 860 innbyggere.

– Dette vil opprøre Tydalsamfunnet både i kveld og i mange dager fremover, sa Paulsby.

Pansret politibil på vei til området. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Ba folk holde seg unna

Klokken 23.30 opplyste operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Trond Volden, at gjerningsmannen fortsatt var på frifot.

Politihelikopter fra Oslo og hundepatrulje ble satt inn i søket.

Tidligere operasjonsleder, Ebbe Kimo, opplyste like før klokken 22 at de ikke hadde noen informasjon om at gjerningsmannen skal være en trussel for noen andre.

Politiet ba folk og presse om å holde seg unna området. Det er omtrent 50 hytter i området.

