Mann (68) funnet død utenfor egen bolig på Ranheim

Mannen ble funnet rett utenfor sitt eget hus i et boligstrøk på Ranheim.

Det opplyser operasjonsleder Håvard Høyen til NRK klokken 15.11.

– Vi har ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Her er det snakk om en medisinsk forklaring. Men nøyaktig hva som har skjedd, vil jeg ikke spekulere i. Vedkommende vil bli obdusert, sier Høyen.

Han forteller videre at mannens pårørende er varslet.

Det var litt etter klokken 15 at politiet varslet om at en person var forsøkt gjenopplivet etter at vedkommende ble funnet livløs utendørs i Trondheim. Personen ble erklært død på stedet.

Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet.