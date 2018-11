– Den kvinnelige sjåføren tok seg ut av bilen og opp til veien på egen hånd, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bjørn Handegard.

Kvinnen skal ha kjørt med piggdekk og ser ut til å være uskadd. Alle nødetatene var på ulykkesstedet.

– Det er så glatt nå at om du står i ro så sklir du på veien, forteller Handegard.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Frontkollisjon på glatta i Trøndelag

Også i Vanvikan i Trøndelag har to bilister merket det glatte føret.

– Det tyder på at den ene bilen har havnet i motgående kjørefelt. Det er glatt på stedet, men det er saltet, sier Handegard i politiet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kvinnen som kjørte bilen som kom over i motsatt kjørefelt er kjørt til legevakt med smerter i magen. Mannen i den andre bilen ble sjekket av helsepersonell på stedet etter at han klaget på smerter i et kne.

Strøbilene er ute på veiene også sør i landet

Det er regn som fryser på bakken som har skapt store problemer og ført til at mange bilister har havnet i grøfta i Midt-Norge.

– Vi får telefoner fra hele Trøndelag om glatte veier, forteller Runar Kvalshaug på Vegtrafikksentralen i Trøndelag.

Det er spesielt på fylkesveiene at det er glatt.

Også lenger sør i landet rapporteres det om problemer på veiene.

– Vi har varslet entreprenørene våre så alle er ute for å strø, forteller John Slinning ved Vegtrafikksentralen i Oslo.

VELDIG GLATT: Her fra riksvei 4 ved Hamar var det speilblankt i morgentimene. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Det samme skjer hver høst

Politiet i Trøndelag er ikke overrasket over alle utforkjøringene denne morgenen.

– Dette kommer hver høst, det er likeens hvert år. Det er kanskje ikke nok fokus på overgangen mellom høst og vinter, sier operasjonsleder Handegard.

Han vet ikke hva de kan gjøre for å opplyse bedre.

– Vi må bare oppfordre folk om å avpasse farten etter forholdene og sørge for å være riktig skodd.

SKJER HVER HØST: Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt kan ikke gjøre noe annet enn å minne folk på å kjøre etter forholdene. Foto: Joar Elgåen / NRK

Dette er noen av meldingene som har kommet inn om bilister av veien, både i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag:

Flere biler har kjørt ut av veien på riksveg 4 ved Harestua på Hadeland. Det er ikke meldt om personskade. Det er veldig glatt i området, ifølge politiet.

En bil sklei av veien og havnet på taket på Veiset i Averøy i Møre og Romsdal. En person var i bilen, men skal ikke være skadet. Bilføreren fikk helsesjekk på stedet.

Militært kjøretøy utfor veien i bakkene opp fra Hovin i Trøndelag, melder en tipser til NRK.

En trailer ble stående på tvers og sperret hele veibanen på riksvei 3 ved Innset i Rennebu i Trøndelag torsdag morgen. Det var speilblankt på veien, forteller politiet.

En person ble kjørt til Hamar sykehus etter at en bil kjørte av veien på fylkesvei 206 i Åsnes i går kveld. Det var tre personer i bilen, og det skal ha vært glatt på stedet.

– De siste meldingene som har kommet inn nå er fra Ringsaker kommune, der er det regnvær som fryser på bakken, forteller Slinning på Vegtrafikksentralen i Oslo.