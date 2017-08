Mange unge tror de blir arbeidsledige

Onsdag presenteres Ungdata-undersøkelsen der 100.000 elever på ungdomsskolen og videregående skole har svart pa spørsmål om blant annet skole, helse og framtida.

Færre er trygge

Et av de tydeligste funnene i årets rapport er at stadig færre ungdommer er trygge på at de vil slippe å gå arbeidsledige etter endt utdanning, skriver Klassekampen.

I 2013 svarte 44,8 prosent av ungdomsskoleelevene at de ikke regnet med å bli arbeidsledige i løpet av yrkeslivet.

I 2016 har andelen som er sikre på at de vil slippe å gå arbeidsledige, sunket med 7,5 prosentpoeng til 37,2 prosent.

Jenter mindre usikre

Jenter er litt mindre usikre på framtida enn gutter. 38 prosent tror de aldri vil bli arbeidsledige, mot 36 prosent blant guttene.

– Vi ser en tydelig tendens over flere år. Det er vanskelig å si hva som er årsaken, men det virker som ungdom følger med og har fått med seg at det kan bli krevende tider i arbeidslivet i framtida, sier Anders Bakken, forsker ved velferdsforskningsinstituttet Nova og ansvarlig for rapporten.